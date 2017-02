сегодня



Фронтмен IN FLAMES спел для нового сингла MARTIN RUBASHOV'a Martin Rubashov, хорошо известный публике как шведский радиоведущий Bollnäs-Martin, работающий на радиостанции Bandit Rock, опубликовал новую сольную песню "Black Elk", партии гостевого вокала в которой исполнил фронтмен IN FLAMES Anders Fridén - её можно прослушать ниже.



Ранее Rubashov помогал в записи предпоследнего альбома IN FLAMES "Siren Charms" и спел там на треке "'Dead Eyes".











