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Последний концерт NASUM выйдет в виде фильма "Blasting Shit to Bits - The Final Show" - фильм о последнем концерте NASUM, состоявшемся в 2012 году, будет впервые показан на Международном музыкальном кинофестивале в Копенгагене 27 апреля. В картину войдёт не только полная запись всего выступления группы в столице Дании, оказавшееся впоследствии последним, но также интервью и различные документальные кадры.



Тизер к картине доступен к просмотру ниже.











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