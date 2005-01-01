Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA выступит с LADY GAGA [38]
*BLACK SABBATH отыграли финальное шоу [27]
*Новое видео KREATOR [27]
*Фронтмен METALLICA против порнографии [27]
*KREATOR возглавили немецкие чарты [25]
[= ||| все новости группы



*Nasum*



12 фев 2017 : 		 Последний концерт NASUM выйдет в виде фильма

1 дек 2015 : 		 Запись проекта музыкантов NASUM доступна на виниле

13 ноя 2014 : 		 Винилы NASUM выйдут в декабре

26 сен 2012 : 		 Концертное видео NASUM

6 июл 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления NASUM

15 май 2012 : 		 NASUM впервые выступили в новом составе

27 окт 2011 : 		 NASUM дадут несколько концертов по всему миру

19 дек 2005 : 		 Новый проект музыкантов NASUM

11 июл 2005 : 		 NASUM выложили видео-клип

30 июн 2005 : 		 В планах у NASUM - совместный с NAPALM DEATH концертник

| - |
|||| сегодня

Последний концерт NASUM выйдет в виде фильма

*
zoom
*
* *
"Blasting Shit to Bits - The Final Show" - фильм о последнем концерте NASUM, состоявшемся в 2012 году, будет впервые показан на Международном музыкальном кинофестивале в Копенгагене 27 апреля. В картину войдёт не только полная запись всего выступления группы в столице Дании, оказавшееся впоследствии последним, но также интервью и различные документальные кадры.

Тизер к картине доступен к просмотру ниже.

NASUM: Documentary Focusing On Final 2012 Performance To Premiere At Danish Film Festival




Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 298

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Arcturus Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом