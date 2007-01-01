Фраза, имя группы
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METALLICA выступит с LADY GAGA
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BLACK SABBATH отыграли финальное шоу
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Фронтмен METALLICA против порнографии
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KREATOR возглавили немецкие чарты
[25]
все новости группы
Evanescence
12 фев 2017
:
Вокалистка EVANESCENCE выпустила сольный сингл
3 фев 2017
:
JEN MAJURA о возможном новом материале EVANESCENCE
22 ноя 2016
:
Последний концерт в туре EVANESCENCE в прямом эфире
21 ноя 2016
:
EVANESCENCE исполнили кавер-версию хита MICHAEL JACKSON
16 ноя 2016
:
EVANESCENCE исполнили новую песню
21 окт 2016
:
Вокалистка EVANESCENCE о выпуске демо-материалов
16 окт 2016
:
EVANESCENCE работают над чем-то особенным
12 окт 2016
:
EVANESCENCE выпускают бокс-сет
1 окт 2016
:
Новое видео вокалистки EVANESCENCE
8 сен 2016
:
Новое видео вокалистки EVANESCENCE
17 авг 2016
:
Вокалистка EVANESCENCE выпускает альбом для детей
1 май 2016
:
EVANESCENCE почтили память Принса
22 апр 2016
:
Гитаристка EVANESCENCE вспоминает Принса
12 апр 2016
:
Вокалистка EVANESCENCE записала песню к фильму
9 янв 2016
:
Гитаристка EVANESCENCE исполняет один из хитов группы
17 дек 2015
:
Кавер-версия CHRIS ISAAK от вокалистки EVANESCENCE
2 дек 2015
:
Кавер-версия LED ZEPPELIN от вокалистки EVANESCENCE
20 ноя 2015
:
Видео с выступления EVANESCENCE
18 ноя 2015
:
Кавер-версия U2 от вокалистки EVANESCENCE
31 окт 2015
:
Вокалистка EVANESCENCE: "Никаких планов по записи нового материала нет"
28 окт 2015
:
Кавер-версия PORTISHEAD от вокалистки EVANESCENCE
3 окт 2015
:
Колыбельные от EVANESCENCE
16 сен 2015
:
Вокалистка EVANESCENCE принимала участие в создании саундтрека
10 авг 2015
:
Перемены в EVANESCENCE
21 июл 2015
:
EVANESCENCE отыграют еще три шоу в 2015
3 май 2015
:
EVANESCENCE на арфах
28 апр 2015
:
EVANESCENCE выступят на OZZFEST JAPAN
20 апр 2015
:
JOHN LECOMPT об уходе из EVANESCENCE
28 дек 2014
:
AMY LEE "было бы скучно" заниматься EVANESCENCE всю жизнь
29 сен 2014
:
AMY LEE: «Я никогда не говорила, что с EVANESCENCE покончено»
27 авг 2014
:
Новая песня вокалистки EVANESCENCE
24 авг 2014
:
Тизер новой песни вокалистки EVANESCENCE
14 авг 2014
:
У AMY LEE «нет никаких планов относительно» EVANESCENCE
13 авг 2014
:
Тизер сольного альбома вокалистки EVANESCENCE
7 авг 2014
:
Вокалистка EVANESCENCE выпускает новый релиз в августе
29 июл 2014
:
Вокалистка EVANESCENCE родила первого ребенка
27 мар 2014
:
Вокалистка EVANESCENCE: «Я свободный и независимый музыкант»
22 янв 2014
:
Вокалистка EVANESCENCE беременна
20 янв 2014
:
Вокалистка EVANESCENCE записала саундтрек
6 янв 2014
:
Вокалистка EVANESCENCE подала иск против WIND-UP
6 мар 2013
:
EVANESCENCE отметят десятилетие "Fallen"
15 фев 2013
:
Новое видео EVANESCENCE
29 янв 2013
:
Бывший гитарист EVANESCENCE подал иск против менеджмента
18 янв 2013
:
Новое видео EVANESCENCE
20 сен 2012
:
EVANESCENCE возьмут паузу после тура по Британии
11 сен 2012
:
Версия 'My Immortal' EVANESCENCE от Ben'a Moody
24 авг 2012
:
Вокалистка EVANESCENCE сказала, что хочет завести семью
5 авг 2012
:
Видео с выступления EVANESCENCE
21 июн 2012
:
Вокалистка EVANESCENCE: "Главным для меня всегда была музыка"
3 июн 2012
:
Видео полного концерта EVANESCENCE с Rock Am Ring
26 май 2012
:
Профессиональное видео с выступления EVANESCENCE
12 май 2012
:
Официальное “lyric video” EVANESCENCE
15 апр 2012
:
Вокалистка HALESTORM взяла интервью у вокалистки EVANESCENCE
14 фев 2012
:
У басиста EVANESCENCE украли редкий бас
4 фев 2012
:
EVANESCENCE выступили в "Conan"
25 янв 2012
:
Новое видео EVANESCENCE
13 дек 2011
:
EVANESCENCE выступили на вручении нобелевской премии мира
6 дек 2011
:
EVANESCENCE наняли режиссера DEAN`а KARR`а для съемок видеоклипа 'My Heart Is Broken'
27 окт 2011
:
Бывший гитарист EVANESCENCE о новом альбоме "EVANESCENCE"
14 окт 2011
:
EVANESCENCE в 'Jimmy Kimmel Live!'
3 окт 2011
:
Видео полного концерта EVANESCENCE
22 сен 2011
:
Вокалистка EVANESCENCE на обложке номера 'Hottest Chicks In Hard Rock'
17 сен 2011
:
Новая песня EVANESCENCE
14 сен 2011
:
Новое видео EVANESCENCE
31 авг 2011
:
Обложка нового альбома EVANESCENCE
18 авг 2011
:
Видео с выступления EVANESCENCE
9 авг 2011
:
EVANESCENCE представили новый трек
13 июл 2011
:
Фрагмент нового сингла EVANESCENCE
27 июн 2011
:
Вокалистка EVANESCENCE о новом диске
21 июн 2011
:
Вокалистка EVANESCENCE о новом диске
14 июн 2011
:
Новый альбом EVANESCENCE выйдет в октябре
11 апр 2011
:
Гитарист SEETHER вернулся в EVANESCENCE
4 апр 2011
:
EVANESCENCE начнут запись на следующей неделе
8 июл 2010
:
Выход нового альбома EVANESCENCE отложен
16 мар 2010
:
Сингл EVANESCENCE "Bring Me To Life" получил платиновый статус
3 мар 2010
:
EVANESCENCE отправятся в студию на этой неделе
18 авг 2009
:
Вокалистка EVANESCENCE: "Мы так много сочинили этим летом!"
25 июн 2009
:
Вокалистка EVANESCENCE: "Ждите новых песен в следующем году"
17 фев 2009
:
Вокалистка EVANESCENCE появится в музыкальном шоу
19 дек 2008
:
Бвыший гитарист EVANESCENCE выпустит сольный альбом
9 окт 2008
:
Вышел саксофонный трибьют EVANESCENCE
21 сен 2007
:
Бывшие члены EVANESCENCE работают над материалом для CELINE DION
14 сен 2007
:
Новое видео от EVANESCENCE
13 июн 2007
:
EVANESCENCE впервые посетят Россию
7 июн 2007
:
EVANESCENCE: Доступно видео с выступление на Rock Am Ring
2 июн 2007
:
Видео EVANESCENCE на фестивале Pinkpop
18 май 2007
:
Бывший барабанщик EVANESCENCE выставил на продажу награды группы
18 май 2007
:
EVANESCENCE анонсировали новый состав
10 май 2007
:
Вокалистка EVANESCENCE вышла замуж
7 май 2007
:
EVANESCENCE уволили гитариста; барабанщик уходит
9 апр 2007
:
Новое видео EVANESCENCE
29 мар 2006
:
EVANESCENCE заканчивают сведение нового альбома
сегодня
Вокалистка
EVANESCENCE
выпустила сольный сингл
Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee опубликовала в сети новый сольный сингл под названием "Love Exists" - его можно прослушать ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).