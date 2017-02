сегодня



Бывший фронтмен ADLER в NEON COVEN NEON COVEN, новый индастриал-рок проект из Лос-Анджелеса, выпустил свой дебютный EP "Risen" на лейбле New Ocean Media. Продюсером материала выступил Jacob Bunton (LYNAM, ADLER), который также играет в группе на басу.



Трек-лист:



01. Down

02. No One Knows You're Dead

03. Bleeding Love

04. Queen Of Scars



Состав NEON COVEN:



Anthony Montemarano (vocals)

Jacob Bunton (bass)

Ace Von Johnson (guitar)

Kyle Cunningham (drums)











