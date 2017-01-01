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Бывший фронтмен ADLER в NEON COVEN
NEON COVEN, новый индастриал-рок проект из Лос-Анджелеса, выпустил свой дебютный EP "Risen" на лейбле New Ocean Media. Продюсером материала выступил Jacob Bunton (LYNAM, ADLER), который также играет в группе на басу.
Трек-лист:
01. Down
02. No One Knows You're Dead
03. Bleeding Love
04. Queen Of Scars
Состав NEON COVEN:
Anthony Montemarano (vocals)
Jacob Bunton (bass)
Ace Von Johnson (guitar)
Kyle Cunningham (drums)
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