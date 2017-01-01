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*Neon Coven*



12 фев 2017 : 		 Бывший фронтмен ADLER в NEON COVEN

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Бывший фронтмен ADLER в NEON COVEN

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NEON COVEN, новый индастриал-рок проект из Лос-Анджелеса, выпустил свой дебютный EP "Risen" на лейбле New Ocean Media. Продюсером материала выступил Jacob Bunton (LYNAM, ADLER), который также играет в группе на басу.

Трек-лист:

01. Down
02. No One Knows You're Dead
03. Bleeding Love
04. Queen Of Scars

Состав NEON COVEN:

Anthony Montemarano (vocals)
Jacob Bunton (bass)
Ace Von Johnson (guitar)
Kyle Cunningham (drums)

NEON COVEN Feat. ADLER Frontman JACOB BUNTON: 'Risen' EP Out Now

neoncovenrisenep_638




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