сегодня



Вышел дебютный альбом HAUNT OF JACKALS Группа HAUNT OF JACKALS, в состав которой входят бывшие участники LEATHERWOLF Carey Howe и Geoff Gayer, а также сольный исполнитель Wreck Ignition, выпустила свой дебютный альбом "The Chosen". Его можно целиком прослушать на официальном веб-сайте команды.











+0 -2



просмотров: 184