Фрагмент новой песни с сольного альбома гитариста MISFITS
Гитарист MISFITS Doyle Wolfgang Von Frankenstein опубликовал в сети отрывок из песни "Run For Your Life", трека с его грядущего второго сольного альбома, "Doyle II: As We Die", который запланирован к выходу 5 мая на лейбле EMP Label Group - отрывок можно прослушать ниже.
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