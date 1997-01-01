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*Misfits*



12 фев 2017 : 		 Фрагмент новой песни с сольного альбома гитариста MISFITS

7 ноя 2016 : 		 Видео с саундчека MISFITS

14 окт 2016 : 		 DAVE LOMBARDO о выступлениях с SUICIDAL TENDENCIES и MISFITS

26 сен 2016 : 		 Danzig: «Не знаю, запишут ли MISFITS новый альбом»

20 сен 2016 : 		 Видео с выступления MISFITS

7 сен 2016 : 		 MISFITS готовы продолжать

5 сен 2016 : 		 Видео с выступления MISFITS

29 авг 2016 : 		 DAVE LOMBARDO сыграет с MISFITS

5 авг 2016 : 		 JERRY ONLY о реюнионе MISFITS

22 июл 2016 : 		 DAVE LOMBARDO может сыграть с MISFITS

17 май 2016 : 		 GLENN DANZIG о выступлении с MISFITS

17 май 2016 : 		 JERRY ONLY о возвращении GLENN DANZIG'a в MISFITS

14 май 2016 : 		 Новый EP MISFITS выйдет в июне

13 май 2016 : 		 GLENN DANZIG снова выступит в составе MISFITS

3 июл 2015 : 		 Новый сингл MISFITS выйдет осенью

3 апр 2015 : 		 Гитарист SOULFLY дебютировал с MISFITS

24 мар 2015 : 		 Доска для скейта от MISFITS

19 дек 2014 : 		 JERRY ONLY о реюнионе MISFITS

8 окт 2014 : 		 Переиздание MISFITS выйдет в октябре

13 фев 2014 : 		 DOYLE WOLFGANG VON FRANKENSTEIN сказал, что работает над вариантами реюниона MISFITS

4 окт 2013 : 		 Колыбельные от MISFITS

20 сен 2013 : 		 MISFITS планируют выпуск сингла

21 авг 2013 : 		 Видео с текстом от бывшего гитариста MISFITS

7 июл 2013 : 		 Новое видео бывшего гитариста MISFITS

19 июн 2013 : 		 Бывший гитарист MISFITS выпустит сольный альбом летом

18 апр 2013 : 		 Бывший гитарист MISFITS выпускает сольный альбом

15 янв 2013 : 		 Концертный релиз MISFITS в феврале

26 июл 2012 : 		 Бывший фронтмен MISFITS арестован за хранение марихуаны

13 апр 2012 : 		 Винилы от MISFITS в апреле

29 фев 2012 : 		 MISFITS записали видео-приглашение на концерты российско-украинского тура

25 ноя 2011 : 		 MISFITS в России и Украине!

14 авг 2011 : 		 MISFITS выпустит свой новый альбом “The Devil's Rain” в октябре.

15 янв 2010 : 		 Умер бывший барабанщик MISFITS

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Фрагмент новой песни с сольного альбома гитариста MISFITS

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Гитарист MISFITS Doyle Wolfgang Von Frankenstein опубликовал в сети отрывок из песни "Run For Your Life", трека с его грядущего второго сольного альбома, "Doyle II: As We Die", который запланирован к выходу 5 мая на лейбле EMP Label Group - отрывок можно прослушать ниже.

MISFITS Guitarist DOYLE WOLFGANG VON FRANKENSTEIN Unleashes Clip Of New Song 'Run For Your Life'





doyleaswediealbum




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