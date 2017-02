сегодня



Фрагмент новой песни с сольного альбома гитариста MISFITS Гитарист MISFITS Doyle Wolfgang Von Frankenstein опубликовал в сети отрывок из песни "Run For Your Life", трека с его грядущего второго сольного альбома, "Doyle II: As We Die", который запланирован к выходу 5 мая на лейбле EMP Label Group - отрывок можно прослушать ниже.



















