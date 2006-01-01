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Новый альбом BROTHER FIRETRIBE выйдет в марте
BROTHER FIRETRIBE - финская мелодик-рок группа, в состав которой входит гитарист NIGHTWISH Emppu Vuorinen - выпустит свой четвёртый студийный альбом, получивший название "Sunbound", 24 марта на лейбле Spinefarm Records. Микшированием песен занимался Mikko Karmila (NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, STRATOVARIUS).
Трек-лист:
01. Sunbound
02. Help Is On The Way
03. Indelible Heroes
04. Taste of a Champion
05. Last Forever
06. Give Me Tonight
07. Shock
08. Strangled
09. Heart of the Matter
10. Restless Heart
11. Big City Dream
12. Phantasmagoria
13. Don't Cry For Yesterday (vinyl only)
Увидеть обложку диска и прослушать первый сингл с пластинки - "Taste of a Champion", можно ниже.
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