Новый альбом BROTHER FIRETRIBE выйдет в марте BROTHER FIRETRIBE - финская мелодик-рок группа, в состав которой входит гитарист NIGHTWISH Emppu Vuorinen - выпустит свой четвёртый студийный альбом, получивший название "Sunbound", 24 марта на лейбле Spinefarm Records. Микшированием песен занимался Mikko Karmila (NIGHTWISH, CHILDREN OF BODOM, STRATOVARIUS).



Трек-лист:



01. Sunbound

02. Help Is On The Way

03. Indelible Heroes

04. Taste of a Champion

05. Last Forever

06. Give Me Tonight

07. Shock

08. Strangled

09. Heart of the Matter

10. Restless Heart

11. Big City Dream

12. Phantasmagoria

13. Don't Cry For Yesterday (vinyl only)



Увидеть обложку диска и прослушать первый сингл с пластинки - "Taste of a Champion", можно ниже.











