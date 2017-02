сегодня



OZZY OSBOURNE похвалил гитариста BLACK SABBATH Фронтмен AVENGED SEVENFOLD M. Shadows провёл интервью с вокалистом BLACK SABBATH Ozzy Osbourne'ом для свежего номера журнала Metal Hammer, в ходе которого музыкант похвалил своего коллегу по группе, Tony Iommi.



"Люди всегда талдычат о том, что именно мы изобрели хэви-метал. Я же думаю, что мы просто взяли идеи от своих любимых групп - THE KINKS, LED ZEPPELIN и THE WHO - и усложнили их.



Впрочем, я абсолютно уверен, что Tony Iommi - король всех демонических риффов! Никто и близко к нему не лежит! Не говоря уже о том, что у него отсутствуют некоторые фаланги на пальцах - я до сих пор не врубаюсь до конца каким-таким образом он вообще может играть на гитаре!



Tony велик и могуч... Ему можно вручить любой инструмент на земле и через какое-то время он выйдет с готовыми идеями для новых песен. Да дайте ему даже волынку, он и на ней смогёт!"











