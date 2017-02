сегодня



MEGADETH получили Грэмми MEGADETH выиграли Грэмми в номинации "Best Metal Performance". Когда музыканты группы выходили получать награду, местная группа сыграла "Master Of Puppets".



В своей речи Dave Mustaine сказал: «Фантастика! Всего с двенадцатого раза мы это сделали. Последний раз, когда нас номинировали, я говорил с Kenny G и он спросил меня, сколько раз нас номинировали, а услышав мой ответ сказал: "Ну одиннадцать это еще не так и плохо". Я его спросил, а сколько раз тебя, на что получил ответ — 21. И я подумал: "Ох же божечки. Если потребуется 21 раз... не уверен, проживу ли я столько".



Я хотел бы поблагодарить Бога, мою жену, детей всех жен и детей участников группы, наш менеджмент, наш лейбл, нашего агента, нашего адвоката, нашу команду, всех вас, особенно металл сообщество. Немного странно, что наша категория в списках идет под 69 номером — у кого-то забавное чувство юмора».



В категории были представлены:



BARONESS - "Shock Me"

GOJIRA - "Slivera"

KORN - "Rotting in Vain"

MEGADETH - "Dystopia"

PERIPHERY - "The Price Is Wrong" http://www.megadeth.com





