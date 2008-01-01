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*Amaranthe*



13 фев 2017 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

8 фев 2017 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 янв 2017 : 		 Акустика от AMARANTHE

11 ноя 2016 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

7 ноя 2016 : 		 Акустика от AMARANTHE

28 окт 2016 : 		 AMARANTHE открыли тур

27 окт 2016 : 		 Новое видео AMARANTHE

27 окт 2016 : 		 AMARANTHE в акустике

11 окт 2016 : 		 AMARANTHE в акустике

3 окт 2016 : 		 Новое видео AMARANTHE

1 окт 2016 : 		 Акустика от AMARANTHE

29 сен 2016 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

23 сен 2016 : 		 Новая песня AMARANTHE

12 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMARANTHE

4 авг 2016 : 		 AMARANTHE завершили работу над альбомом

19 май 2016 : 		 AMARANTHE приступили к записи

7 янв 2016 : 		 У AMARANTHE много идей

6 дек 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES присоединилась к AMARANTHE

19 ноя 2015 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет в 2016 году

4 ноя 2015 : 		 Акустика от AMARANTHE

31 окт 2015 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 окт 2015 : 		 Вокалисты AMARANTHE исполняют песню из "Аладдина"

9 окт 2015 : 		 Сборник редкостей от AMARANTHE

8 окт 2015 : 		 AMARANTHE выступили с вокалистом SMASH INTO PIECES

2 окт 2015 : 		 Вокалист AMARANTHE записал кавер-версию песни из мультфильма

11 сен 2015 : 		 Вокалистка AMARANTHE исполнила кавер-версию SIA

6 июн 2015 : 		 Акустика от AMARANTHE

20 май 2015 : 		 Акустика от AMARANTHE

12 май 2015 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 мар 2015 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

15 окт 2014 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

1 окт 2014 : 		 Вокалистка AMARANTHE о выступлении с KAMELOT

1 окт 2014 : 		 Видео с текстом от AMARANTHE

28 сен 2014 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

16 сен 2014 : 		 Новое видео AMARANTHE

11 сен 2014 : 		 Новый сингл AMARANTHE штурмует чарты

9 сен 2014 : 		 AMARANTHE исполнили новую песню

2 сен 2014 : 		 Новая песня AMARANTHE

6 авг 2014 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет в октбяре

18 апр 2014 : 		 Вокалистка AMARANTHE об интернет-злопыхателях

1 апр 2014 : 		 Трейлер нового бокс-сета AMARANTHE

11 мар 2014 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет осенью

30 дек 2013 : 		 AMARANTHE о 2013

27 ноя 2013 : 		 Новое видео AMARANTHE

19 окт 2013 : 		 AMARANTHE расстались с вокалистом

30 сен 2013 : 		 Вокалистка AMARANTHE опубликовала запись прослушивания для NIGHTWISH

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

17 июн 2013 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 апр 2013 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

26 мар 2013 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

15 мар 2013 : 		 Новый альбом AMARANTHE доступен для прослушивания

2 мар 2013 : 		 Новая песня AMARANTHE

26 янв 2013 : 		 Новое видео AMARANTHE

29 авг 2012 : 		 Вокалист NIGHTRAGE выступит с AMARANTHE на PROGPOWER USA XIII

22 авг 2012 : 		 Концертное видео AMARANTHE

13 авг 2012 : 		 AMARANTHE начнут запись в сентябре

7 авг 2012 : 		 Лучшие моменты с выступления AMARANTHE на Wacken Open Air

22 май 2012 : 		 Новое видео AMARANTHE

23 фев 2012 : 		 Видео с выступления AMARANTHE на фестивале Loud Park

2 фев 2012 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

31 окт 2011 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

26 сен 2011 : 		 Новое видео AMARANTHE

5 июл 2011 : 		 Акустическое выступление AMARANTHE

18 май 2011 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

13 апр 2011 : 		 Новый альбом AMARANTHE доступен для прослушивания

9 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMARANTHE

1 мар 2011 : 		 Новое видео AMARANTHE

1 мар 2011 : 		 Новый сингл AMARANTHE

16 фев 2011 : 		 Дебют AMARANTHE выйдет в апреле

8 дек 2010 : 		 AMARANTHE завершили работу над альбомом

15 окт 2010 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

29 сен 2010 : 		 AMARANTHE о записи альбома

17 авг 2010 : 		 AMARANTHE начнут запись в октябре

13 июл 2010 : 		 AMARANTHE заключили соглашение со Spinefarm Records

17 мар 2010 : 		 Новая песня AMARANTHE

4 дек 2009 : 		 AMARANTHE представили нового басиста

4 окт 2009 : 		 Новая песня AMARANTHE

22 май 2009 : 		 AVALANCHE сменили название на AMARANTHE

16 сен 2008 : 		 AVALANCHE: новая песня в сети

5 авг 2008 : 		 Новая песня от AVALANCHE

21 июл 2008 : 		 Участники IN FLAMES и EVERGREY на новом альбоме AVALANCHE

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Видео с выступления AMARANTHE

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Десятого февраля выступлением в Scout Bar, Houston, TX, AMARANTHE, открыли североамериканский тур в поддержку последнего альбома — видео доступно для просмотра ниже.

AMARANTHE - Fan-Filmed Video From North American Tour Kick-Off Show In Houston Posted






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