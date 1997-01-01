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Обложка и трек-лист нового альбома PROFANITY
PROFANITY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Art Of Sickness", выход которого намечен на 21 апреля на Apostasy Records. Запись проходила в Iguana Studios (Spheron, Imperium Dekadenz, Necrophagist) вместе с Christoph Brandes, а в качестве гостей были задействованы Terrance Hobbs (Suffocation), Adrie Kloosterwaard (Sinister), Ricky Myers (Disgorge, Suffocation), Christian Münzner (Alkaloid, ex-Obscura) и бывший басист Martl Bauer. Обложку для альбома создал Pär Olofsson:
“The Great Obstacle”
“Who Leaves Stays”
“Mouth Of Nepotism”
“Recreating Bliss”
“Specific Souls”
“Better Left Alone”
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