Обложка и трек-лист нового альбома PROFANITY PROFANITY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Art Of Sickness", выход которого намечен на 21 апреля на Apostasy Records. Запись проходила в Iguana Studios (Spheron, Imperium Dekadenz, Necrophagist) вместе с Christoph Brandes, а в качестве гостей были задействованы Terrance Hobbs (Suffocation), Adrie Kloosterwaard (Sinister), Ricky Myers (Disgorge, Suffocation), Christian Münzner (Alkaloid, ex-Obscura) и бывший басист Martl Bauer. Обложку для альбома создал Pär Olofsson:



“The Great Obstacle”

“Who Leaves Stays”

“Mouth Of Nepotism”

“Recreating Bliss”

“Specific Souls”

“Better Left Alone”









