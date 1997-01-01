Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA выступит с LADY GAGA [38]
*Басист METALLICA защитил LARS'a ULRICH'a от нападок [29]
*Фронтмен METALLICA против порнографии [29]
*BLACK SABBATH отыграли финальное шоу [27]
*Новое видео KREATOR [27]
[= ||| все новости группы



*Profanity*



13 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PROFANITY

21 ноя 2016 : 		 PROFANITY на Apostasy Records

| - |
|||| сегодня

Обложка и трек-лист нового альбома PROFANITY

*
zoom
*
* *
PROFANITY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Art Of Sickness", выход которого намечен на 21 апреля на Apostasy Records. Запись проходила в Iguana Studios (Spheron, Imperium Dekadenz, Necrophagist) вместе с Christoph Brandes, а в качестве гостей были задействованы Terrance Hobbs (Suffocation), Adrie Kloosterwaard (Sinister), Ricky Myers (Disgorge, Suffocation), Christian Münzner (Alkaloid, ex-Obscura) и бывший басист Martl Bauer. Обложку для альбома создал Pär Olofsson:

“The Great Obstacle”
“Who Leaves Stays”
“Mouth Of Nepotism”
“Recreating Bliss”
“Specific Souls”
“Better Left Alone”

PROFANITY вЂ“ The Art Of Sickness Album Details Announced



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 161

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом