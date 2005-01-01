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*Новое видео KREATOR [27]
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*Nasum*



13 фев 2017 : 		 Трейлер документального фильма NASUM

12 фев 2017 : 		 Последний концерт NASUM выйдет в виде фильма

1 дек 2015 : 		 Запись проекта музыкантов NASUM доступна на виниле

13 ноя 2014 : 		 Винилы NASUM выйдут в декабре

26 сен 2012 : 		 Концертное видео NASUM

6 июл 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления NASUM

15 май 2012 : 		 NASUM впервые выступили в новом составе

27 окт 2011 : 		 NASUM дадут несколько концертов по всему миру

19 дек 2005 : 		 Новый проект музыкантов NASUM

11 июл 2005 : 		 NASUM выложили видео-клип

30 июн 2005 : 		 В планах у NASUM - совместный с NAPALM DEATH концертник

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Трейлер документального фильма NASUM

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27 апреля на Copenhagen's Music Film Festival состоится премьера документального фильма NASUM "Blasting Shit To Bits - The Final Show", трейлер которого доступен ниже.

NASUM To Premiere Blasting Shit To Bits - The Final Show Documentary In April; Trailer Posted




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