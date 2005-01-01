Фраза, имя группы
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METALLICA выступит с LADY GAGA
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все новости группы
Nasum
13 фев 2017
:
Трейлер документального фильма NASUM
12 фев 2017
:
Последний концерт NASUM выйдет в виде фильма
1 дек 2015
:
Запись проекта музыкантов NASUM доступна на виниле
13 ноя 2014
:
Винилы NASUM выйдут в декабре
26 сен 2012
:
Концертное видео NASUM
6 июл 2012
:
Профессиональное видео с выступления NASUM
15 май 2012
:
NASUM впервые выступили в новом составе
27 окт 2011
:
NASUM дадут несколько концертов по всему миру
19 дек 2005
:
Новый проект музыкантов NASUM
11 июл 2005
:
NASUM выложили видео-клип
30 июн 2005
:
В планах у NASUM - совместный с NAPALM DEATH концертник
сегодня
Трейлер документального фильма
NASUM
27 апреля на Copenhagen's Music Film Festival состоится премьера документального фильма NASUM "Blasting Shit To Bits - The Final Show", трейлер которого доступен ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).