13 фев 2017 : AEVUM на Maple Metal Records



AEVUM на Maple Metal Records Итальянская группа AEVUM заключила соглашение с лейблом Maple Metal Records, на котором 17 марта состоится релиз нового альбома "Dischronia". Кроме того, Maple Metal выпустят переиздание дебютного альбома 2014 года, а также два ЕР 2008 и 2012 года соответственно.



Запись нового материала проходила в Aurora Recording Studio вместе с Hannodamalj Production. Сведение и мастеринг проводил Simone Mularoni (Vision Divine, Ancient Bards, ElvenKing) в Domination Studio, а обложку создал Erick Vaghi из OneBlindEye Design.



Трек-лист:



“Sturm Und Drang”

“Death Of The Virgin”

“The Vitruvian Condition”

“Winterreise”

“Beltade”

“Inner Fire”

“The Elements”

“Memento Mori”

“Lord Of Dreams”

“Inferno Blu”

“Sleeping Venus Tarantella”

“Aremu Rindineddha” (bonus track)

“The Elements” (English version – bonus track)











