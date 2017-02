сегодня



METALLICA поедут в тур с AVENGED SEVENFOLD и VOLBEAT Сегодня METALLICA объявила даты тура "WorldWired" 2017 North American в поддерджку последнего альбома "Hardwired... To Self-Destruct". Старт намечен на десятое мая в Baltimore, Maryland на M&T Bank Stadium. В качестве разогрева заявлены AVENGED SEVENFOLD и VOLBEAT.



Даты:



May 10 - Baltimore, MD - M&T Bank Stadium*^

May 12 - Philadelphia, PA - Lincoln Financial Field*^

May 14 - East Rutherford, NJ - MetLife Stadium*^

May 17 - Uniondale, NY - New Coliseum^

May 19 - Boston, MA - Gillette Stadium ^

May 21 - Columbus, OH - Rock On The Range Festival (SOLD OUT)

June 04 - St. Louis, MO - Busch Stadium^

June 07 - Denver, CO - Sports Authority Field*^

June 11 - Houston, TX - NRG Stadium*^

June 14 - San Antonio, TX - Alamodome*

June 16 - Dallas, TX - AT&T Stadium*

June 18 - Chicago, IL - Soldier Field*

July 05 - Orlando, FL - Camping World Stadium*^

July 07 - Miami, FL - Hard Rock Stadium*^

July 09 - Atlanta, GA - Suntrust Park*^

July 12 - Detroit, MI - Comercia Park*^

July 14 - Quebec City, QC- Festival D'Ete

July 16 - Toronto, ON - Rogers Centre*^

July 19 - Montreal, QB - Parc Jean-Drapeau*^

July 29 - Los Angeles, CA - Rose Bowl*+

August 04 - Phoenix, AZ - University of Phoenix Stadium*+

August 06 - San Diego, CA - Petco Park*+

August 09 - Seattle, WA - Centurylink Field*+

August 14 - Vancouver, BC - BC Place*+

August 16 - Edmonton, AB - Commonwealth Stadium*+



*With AVENGED SEVENFOLD

^With VOLBEAT

+With GOJIRA















