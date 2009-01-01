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RATT отыграли первый концерт в почти классическом составе Трое участников классического состава RATT — Stephen Pearcy, Juan Croucier и Warren DeMartini — отыграли первое официальное шоу под именем RATT 11 февраля в Treasure Island, Welch, Minnesota. С ними также выступал гитарист QUIET RIOT Carlos Cavazo, записывавший альбом 2010 "Infestation" и барабанщик Jimmy DeGrasso, ранее сотрудничавший с Y&T, WHITE LION, MEGADETH и другими.



















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