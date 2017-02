сегодня



Новый альбом QUIET RIOT выйдет весной QUIET RIOT выпустят новую работу, получившую название "Road Rage", 21 апреля на Frontiers Music. Этот диск станет первым за одиннадцать лет студийным материалом коллектива.



Трек-лист:



01. Nothing But Trouble

02. Let It Go

03. Snake Charmer

04. Hey Lil' Sister

05. I Don't Need You Anymore

06. Sledge Hammer

07. Never You Mind

08. Empty Rooms

09. Dirty Money

10. The Seeker

11. Road Rage



















