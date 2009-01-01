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*The Dillinger Escape Plan*



13 фев 2017 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN отменили выступления в Европе

13 фев 2017 : 		 13 человек пострадали из-за аварии автобуса THE DILLINGER ESCAPE PLAN

14 сен 2016 : 		 Новая песня THE DILLINGER ESCAPE PLAN

9 сен 2016 : 		 Фрагмент новой песни THE DILLINGER ESCAPE PLAN

6 авг 2016 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN берут паузу

1 авг 2016 : 		 Новая песня THE DILLINGER ESCAPE PLAN

29 июл 2016 : 		 Новый альбом THE DILLINGER ESCAPE PLAN выйдет осенью

11 май 2016 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN нашли лейбл

16 фев 2016 : 		 Трейлер винилового переиздания THE DILLINGER ESCAPE PLAN

2 дек 2015 : 		 Новое видео THE BLACK QUEEN

7 окт 2015 : 		 Первые альбомы THE DILLINGER ESCAPE PLAN выйдут на виниле

20 июл 2015 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN начнут запись в ноябре

16 июн 2015 : 		 Новое видео проекта вокалиста THE DILLINGER ESCAPE PLAN

4 окт 2014 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN & JARREN BENTON: видео

27 авг 2014 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN записали трек с рэппером

12 апр 2014 : 		 Новое видео THE DILLINGER ESCAPE PLAN

4 апр 2014 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN представили новую песню

26 мар 2014 : 		 Обложка нового сингла THE DILLINGER ESCAPE PLAN

12 мар 2014 : 		 Видео полного выступления THE DILLINGER ESCAPE PLAN

20 июн 2013 : 		 Новое видео THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 май 2013 : 		 Новый альбом THE DILLINGER ESCAPE PLAN доступен для прослушивания

9 май 2013 : 		 Новая песня THE DILLINGER ESCAPE PLAN

7 май 2013 : 		 Видео с текстом от THE DILLINGER ESCAPE PLAN

4 май 2013 : 		 Вокалист DEFTONES выступил с THE DILLINGER ESCAPE PLAN

24 апр 2013 : 		 Новое видео THE DILLINGER ESCAPE PLAN

2 апр 2013 : 		 Семплы новых песен THE DILLINGER ESCAPE PLAN

12 мар 2013 : 		 Новая песня THE DILLINGER ESCAPE PLAN

19 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома THE DILLINGER ESCAPE PLAN

11 фев 2013 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN о проекте с MAX'ом CAVALERA, TROY'ем SANDERS'ом

2 фев 2013 : 		 Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN рассказал о новом альбоме

22 ноя 2012 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN на SUMERIAN RECORDS

4 ноя 2012 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN скоро начнут запись

3 авг 2012 : 		 Новое видео THE DILLINGER ESCAPE PLAN

20 мар 2012 : 		 Дебют THE DILLINGER ESCAPE PLAN выйдет на виниле

8 фев 2012 : 		 Новое видео THE DILLINGER ESCAPE PLAN

15 янв 2012 : 		 Видео с выступления THE DILLINGER ESCAPE PLAN

12 янв 2012 : 		 Концерт THE DILLINGER ESCAPE PLAN в прямом эфире

8 янв 2012 : 		 Лидеры THE DILLINGER ESCAPE PLAN и SOULFLY работают над альбомом

22 дек 2011 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN работают над новым материалом

11 ноя 2011 : 		 Вокалист FAITH NO MORE присоединился на сцене к THE DILLINGER ESCAPE PLAN

7 ноя 2011 : 		 Вокалист FAITH NO MORE присоединился на сцене к THE DILLINGER ESCAPE PLAN

1 сен 2011 : 		 Новости о совместном проекте Max'a Cavaler'ы и фронтмена THE DILLINGER ESCAPE PLAN

3 авг 2011 : 		 Ремикс на THE DILLINGER ESCAPE PLAN

13 апр 2011 : 		 Новое видео THE DILLINGER ESCAPE PLAN

30 авг 2010 : 		 Фронтмен THE DILLINGER ESCAPE PLAN выступил вместе с SOULFLY

18 мар 2010 : 		 Новый альбом THE DILLINGER ESCAPE PLAN доступен для прослушивания

4 мар 2010 : 		 Новое видео THE DILLINGER ESCAPE PLAN

27 янв 2010 : 		 Семплы с нового альбома THE DILLINGER ESCAPE PLAN

19 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома THE DILLINGER ESCAPE PLAN

7 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома THE DILLINGER ESCAPE PLAN

25 ноя 2009 : 		 Фронтмен THE DILLINGER ESCAPE PLAN станет гостем на новом альбоме SOULFLY?

16 ноя 2009 : 		 Дата выхода нового альбома THE DILLINGER ESCAPE PLAN

22 авг 2009 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN отправится в студию на следующей неделе

27 апр 2009 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN работают над новым диском

4 дек 2008 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN начнут запись нового альбома в июне

25 сен 2008 : 		 Гитарист THE DILLINGER ESCAPE PLAN сделал ремикс с LIL WAYNE?

20 сен 2008 : 		 Переиздание THE DILLINGER ESCAPE PLAN

10 ноя 2007 : 		 E-card нового альбома THE DILLINGER ESCAPE PLAN

30 окт 2007 : 		 Еще одна новая песня от THE DILLINGER ESCAPE PLAN

25 окт 2007 : 		 Новая песня от THE DILLINGER ESCAPE PLAN

17 авг 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома THE DILLINGER ESCAPE PLAN

2 авг 2007 : 		 В THE DILLINGER ESCAPE PLAN новый гитарист

24 июн 2007 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN: записаны ударные для нового диска

13 июн 2006 : 		 Подробности о DVD от THE DILLINGER ESCAPE PLAN

31 май 2006 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN: Кавер с нового EP в сети

12 авг 2005 : 		 THE DILLINGER ESCAPE PLAN: видео "Unretrofied" в Сети

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THE DILLINGER ESCAPE PLAN отменили выступления в Европе

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THE DILLINGER ESCAPE PLAN были вынуждены отменить ближайшие выступления в Европе (вплоть до пятого марта) из-за аварии турового автобуса, случившейся одиннадцатого февраля. По словам представителя группы, грузовик врезался в трейлер с оборудованием, а потом и в автобус. Никто серьезно не пострадал, однако музыканты и техники находятся в больнице Szpital Wojewodzki im. Jana Pawla II (John Paul Regional Hospital) в Zamosc.

Гитарист Benjamin Weinman: «Все наше оборудование уничтожено и есть повреждения. Мы не можем продолжать турне прямо сейчас. Техники и участники группы очень благодарны за беспокойство и слова поддержки от фанатов со всего мира, а также благодарны полиции и врачам за их оперативные действия. Мы надеемся, что вернемся в Европу совсем скоро!»



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