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THE DILLINGER ESCAPE PLAN отменили выступления в Европе THE DILLINGER ESCAPE PLAN были вынуждены отменить ближайшие выступления в Европе (вплоть до пятого марта) из-за аварии турового автобуса, случившейся одиннадцатого февраля. По словам представителя группы, грузовик врезался в трейлер с оборудованием, а потом и в автобус. Никто серьезно не пострадал, однако музыканты и техники находятся в больнице Szpital Wojewodzki im. Jana Pawla II (John Paul Regional Hospital) в Zamosc.



Гитарист Benjamin Weinman: «Все наше оборудование уничтожено и есть повреждения. Мы не можем продолжать турне прямо сейчас. Техники и участники группы очень благодарны за беспокойство и слова поддержки от фанатов со всего мира, а также благодарны полиции и врачам за их оперативные действия. Мы надеемся, что вернемся в Европу совсем скоро!» http://www.dillingerescapeplan.com







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