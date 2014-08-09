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Фронтмен METALLICA удивлён тем, что их новые песни до сих пор увлекают поклонников Фронтмен METALLICA James Hetfield дал интервью для чилийского Radio Futuro, в ходе которого оценил свою деятельность в качестве музыканта.



"Самое важное то, что мы - артисты, которые искренне любят своё дело. Вот возьмите песни, обложки, логотипы или даже майки METALLICA - всем этим я искренне горжусь и люблю! Нам чрезвычайно повезло в карьере - мы достигли того уровня, когда можем делать что захотим без всякого указа свыше. Эта честность с самими собой - чрезвычайно важная часть мира METALLICA. И я уверен, что поклонники особенно ценят нас именно за то, что мы сочиняем музыку, которую искренне любим точно так же, как и они.



Вообще, я чрезвычайно удивлён тем, что после тридцати шести лет творческого пути мы выпускаем 'Hardwired… To Self-Destruct', и он до сих пор увлекает публику. Позади уже столько вех, а наши свежие песни всё ещё важны и актуальны для слушателей! Поэтому у нас нет другого пути, кроме как продолжить сочинять музыку, играть концерты и получать от всего этого совместное с нашим фэнами удовольствие. METALLICA помогает нам оставаться в живых!"















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