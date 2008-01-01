CHRIS CAFFERY о Поле О'Ниле

Гитарист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA и SAVATAGE Chris Caffery опубликовал сообщение, посвящённое памяти Пола О'Нила:
«Когда я был подростком, я часто зависал в рок-н-ролльном клубе в Нью-Йорке. Это был клуб, который назывался L'Amour East, там играло много местных групп и я хотел побывать на каждой из приезжих команд! Но там был один парень, я не знал кто это, но он всегда был там. У него были длинные волосы, спадавшие на кожаную куртку, под которой была надета белая футболка. Он выглядел очень важным, он не был в группе, но всегда зависал с ними. Позднее в этот год, когда мне было семнадцать, я зависал в нью-йоркском клубе Nirvana. Я встретил нескольких человек, которые работали с Contemporary Communications. Ранее они были известны как Leber & Krebs. И они работали менеджментом с каждой крупной рок-н-ролльной командой тех лет. Одним из тех людей, которых я встретил, был замечательный Allan Fryer из HEAVEN. Я пришел на прослушивания с группой и неожиданно получил добро. Помню, как впервые пришел в их офис. И неожиданно увидел там того парня из клуба! Это был мистер Пол О'Нил. Он продюсировал HEAVEN, занимался их делами и я получил первый чек за работу именно от него, тогда, когда мне было семнадцать.
Тридцать три года спустя, взирая на свою карьеру, я прекрасно понимаю насколько мне повезло. Как мне повезло, что исполнилась каждая моя мечта подростка о том, чтобы стать рок-звездой. И человек, создававший эту магию, ушел от нас - ту пустоту, что он оставил, мне не передать словами...
Обычно говорят, что есть такие моменты, которые никогда не повторяются. Встретить Пола и потерять Пола определенно из подобных событий. Есть миллион тем, о которых я хочу сейчас сказать. Я просто не могу выразить их словами. Я молюсь за его семью, особенно за его дочь. Я молюсь за всех нас в TSO и SAVATAGE, ведь в нашей семье мы потеряли старшего брата, наставника... Нашего героя... Нашего лидера.
Всё, что хотел Пол, это изменить мир своей музыкой... Он сделал это и даже больше. Покойся с миром, Пол! Ты наконец сумеешь выспаться как следует, чего тебе так не хватало последние лет двадцать...
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