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*Chris Caffery*



13 апр 2017 : 		 CHRIS CAFFERY о Поле О'Ниле

23 июн 2015 : 		 CHRIS CAFFERY исполнил кавер-версию ZZ TOP

16 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHRIS CAFFERY

9 май 2015 : 		 CHRIS CAFFERY завершил запись

30 апр 2015 : 		 Фрагмент нового трека CHRIS'a CAFFERY

3 апр 2015 : 		 Название нового альбома CHRIS'a CAFFERY

24 мар 2015 : 		 Фрагмент нового трека CHRIS'a CAFFERY

13 фев 2015 : 		 CHRIS CAFFERY о записи

5 фев 2015 : 		 CHRIS CAFFERY о записи вокала

25 янв 2015 : 		 Фрагмент нового трека CHRIS'a CAFFERY

15 янв 2015 : 		 Фрагмент нового трека CHRIS CAFFERY

14 янв 2015 : 		 CHRIS CAFFERY о сольном альбоме

11 сен 2014 : 		 Новый сингл CHRIS'a CAFFERY

9 сен 2014 : 		 CHRIS CAFFERY выпустит альбом летом

9 окт 2013 : 		 CHRIS CAFFERY выпустит новый трек в конце октября

13 авг 2013 : 		 Название нового альбом CHRIS CAFFERY

26 май 2012 : 		 CHRIS CAFFERY в гостях на ЕР DEIMOS

28 июл 2011 : 		 Соус от CHRIS'a CAFFERY

8 авг 2010 : 		 CHRIS CAFFERY предлагает награду за украденную гитару

27 окт 2009 : 		 CHRIS CAFFERY поведал о планах

17 ноя 2008 : 		 CHRIS CAFFERY: несколько новых песен в сети

7 сен 2008 : 		 CHRIS CAFFERY пишет материал для сольного альбома RIPPER'а OWENS'а

31 мар 2008 : 		 На новом альбоме CHRIS'a CAFFERY будет кавер BOB'a MARLEY

18 мар 2008 : 		 На новом альбоме CHRIS'а CAFFERY сыграют музыканты из NEVERMORE и TESTAMENT

2 июл 2007 : 		 CHRIS CAFFERY разместил трек с нового сольного альбома

23 мар 2006 : 		 CHRIS CAFFERY нашел барабанщика для своего нового CD

31 янв 2004 : 		 Гитарист SAVATAGE готовит сольный альбом

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|||| 13 апр 2017

CHRIS CAFFERY о Поле О'Ниле

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Гитарист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA и SAVATAGE Chris Caffery опубликовал сообщение, посвящённое памяти Пола О'Нила:

«Когда я был подростком, я часто зависал в рок-н-ролльном клубе в Нью-Йорке. Это был клуб, который назывался L'Amour East, там играло много местных групп и я хотел побывать на каждой из приезжих команд! Но там был один парень, я не знал кто это, но он всегда был там. У него были длинные волосы, спадавшие на кожаную куртку, под которой была надета белая футболка. Он выглядел очень важным, он не был в группе, но всегда зависал с ними. Позднее в этот год, когда мне было семнадцать, я зависал в нью-йоркском клубе Nirvana. Я встретил нескольких человек, которые работали с Contemporary Communications. Ранее они были известны как Leber & Krebs. И они работали менеджментом с каждой крупной рок-н-ролльной командой тех лет. Одним из тех людей, которых я встретил, был замечательный Allan Fryer из HEAVEN. Я пришел на прослушивания с группой и неожиданно получил добро. Помню, как впервые пришел в их офис. И неожиданно увидел там того парня из клуба! Это был мистер Пол О'Нил. Он продюсировал HEAVEN, занимался их делами и я получил первый чек за работу именно от него, тогда, когда мне было семнадцать.

Тридцать три года спустя, взирая на свою карьеру, я прекрасно понимаю насколько мне повезло. Как мне повезло, что исполнилась каждая моя мечта подростка о том, чтобы стать рок-звездой. И человек, создававший эту магию, ушел от нас - ту пустоту, что он оставил, мне не передать словами...

Обычно говорят, что есть такие моменты, которые никогда не повторяются. Встретить Пола и потерять Пола определенно из подобных событий. Есть миллион тем, о которых я хочу сейчас сказать. Я просто не могу выразить их словами. Я молюсь за его семью, особенно за его дочь. Я молюсь за всех нас в TSO и SAVATAGE, ведь в нашей семье мы потеряли старшего брата, наставника... Нашего героя... Нашего лидера.

Всё, что хотел Пол, это изменить мир своей музыкой... Он сделал это и даже больше. Покойся с миром, Пол! Ты наконец сумеешь выспаться как следует, чего тебе так не хватало последние лет двадцать...

Люблю тебя и мне будет тебя очень не хватать...»

CHRIS CAFFERY Pays Tribute To TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Mastermind PAUL O'NEILL -




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