Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «LADY GAGA отлично вписалась» [51]
*ANTHRAX готовы к новым шоу «Большой четвёрки» [46]
*Вокалист LINKIN PARK: "Мы хотим исполнять реальную поп-музыку" [39]
*Лидер KREATOR не верит в Сатану [21]
*Вокалист METALLICA о Трампе [18]
*
[= ||| все новости группы



*Savatage*



13 апр 2017 : 		 Вокалист SAVATAGE почтил память Пола О'Нила

5 окт 2015 : 		 JON OLIVA сочиняет песни для возможного нового диска SAVATAGE

9 сен 2015 : 		 JON OLIVA: «Бросил есть и пить, готовясь к шоу SAVATAGE»

19 авг 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления SAVATAGE

12 авг 2015 : 		 CHRIS CAFFERY: «Будущее SAVATAGE в руках Jon'a Oliva'ы»

10 авг 2015 : 		 SAVATAGE планируют новые концерты

31 июл 2015 : 		 SAVATAGE выступили на WACKEN OPEN AIR

16 май 2015 : 		 Семплы из нового релиза SAVATAGE

4 май 2015 : 		 Сборник SAVATAGE выйдет в июне

12 янв 2015 : 		 JON OLIVA о реюнионе SAVATAGE и новом альбоме JON OLIVA'S PAIN

22 дек 2014 : 		 CHRIS CAFFERY о реюнионе SAVATAGE

3 авг 2014 : 		 SAVATAGE выступят на Wacken 2015

14 авг 2013 : 		 Детали переиздания "Streets: A Rock Opera" SAVATAGE

30 ноя 2011 : 		 Участники SAVATAGE целиком исполнят "The Wake Of Magellan"

8 янв 2010 : 		 Сборник лучшего от SAVATAGE выйдет в марте

28 дек 2009 : 		 SAVATAGE работают над сборником лучших хитов

5 окт 2006 : 		 SAVATAGE: Редкие видеосъемки в сети

9 авг 2005 : 		 SAVATAGE: несколько интересных подробностей от Chris'а Caffery

26 сен 2002 : 		 Фронтмэн SAVATAGE выпустит дебютник

29 июн 2002 : 		 Savatage – Jeff Waters поможет команде в турне.

| - |
|||| 13 апр 2017

Вокалист SAVATAGE почтил память Пола О'Нила

*
zoom
*
* *
Вокалист Zak Stevens, работавший с Полом О'Нилом в SAVATAGE и TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, опубликовал следующее сообщение:

«Иногда словами не описать то, что ты чувствуешь сердцем. Я выбрал эту фотографию, которая была сделана при работе над альбомом "Edge Of Thorns". Это особое фото и оно есть только у меня... Оно отражает дух того, что происходило двадцать пять лет назад. Пол не любил свои фотографии. Он предпочитал быть за кулисами происходящего. Он был крайне дотошным и доводил всё до совершенства. 1992 год стал началом этого, началом магии, и то, что этой магии больше нет, одним махом оставило пустоту в моей душе, а сердце погрузило в неверие. Пол не был просто боссом, он был моим другом, давшим лучшие возможности в моей жизни. Он ушёл на самой вершине, до которой доходят лишь единицы.

Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто оставляет сообщения, и тех, кто позвонил. Это сложное время, но одному я научился у этого замечательного человека — это всегда отплачивать другим за хорошее (и мне очень повезло, что таких много)... Поэтому я хотел бы почтить его память и отдавать этот долг ежедневно, и прошу вас сделать то же самое. Одно доброе дело может изменить мир. Давайте сделаем это для Пола!»

SAVATAGE Frontman ZAK STEVENS Pays Tribute To PAUL O'NEILL -



Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Timo7775
13 апр 2017, 10:59		Вот и еще один участник Savatage ушел...


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1064

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Holy Moses Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом