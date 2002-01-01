13 апр 2017



Вокалист SAVATAGE почтил память Пола О'Нила Вокалист Zak Stevens, работавший с Полом О'Нилом в SAVATAGE и TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, опубликовал следующее сообщение:



«Иногда словами не описать то, что ты чувствуешь сердцем. Я выбрал эту фотографию, которая была сделана при работе над альбомом "Edge Of Thorns". Это особое фото и оно есть только у меня... Оно отражает дух того, что происходило двадцать пять лет назад. Пол не любил свои фотографии. Он предпочитал быть за кулисами происходящего. Он был крайне дотошным и доводил всё до совершенства. 1992 год стал началом этого, началом магии, и то, что этой магии больше нет, одним махом оставило пустоту в моей душе, а сердце погрузило в неверие. Пол не был просто боссом, он был моим другом, давшим лучшие возможности в моей жизни. Он ушёл на самой вершине, до которой доходят лишь единицы.



Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто оставляет сообщения, и тех, кто позвонил. Это сложное время, но одному я научился у этого замечательного человека — это всегда отплачивать другим за хорошее (и мне очень повезло, что таких много)... Поэтому я хотел бы почтить его память и отдавать этот долг ежедневно, и прошу вас сделать то же самое. Одно доброе дело может изменить мир. Давайте сделаем это для Пола!»









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