13 апр 2017



DANZIG о нереализованном материале Glenn Danzig недавно был гостем Full Metal Jackie’s, рассказав о том материале, который пока остался за бортом официальных релизов:



«Есть много материала, который так и не вышел из прошлого; есть кое-что, что не попало и на "Deth Red Sabaoth". Так, к примеру, мы записали кавер-версию ‘Fun Time’ Iggy Pop'a. Мы с Tommy Victor'ом проделали отличную работу, гитары получились очень сочные, да и остальное не хуже. Помню записывал песню с Cherie Currie, однако издатели не разрешили её выпускать, что, конечно же, хреново. Но она исполняла её с нами на сцене».













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