13 апр 2017



Профессиональное видео с выступления METALLICA Профессиональное видео исполнения песни "Moth Into Flame" с выступления METALLICA, которое состоялось первого апреля в Сантьяго, доступно для просмотра ниже.











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