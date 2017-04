13 апр 2017



Вокалист ART OF ANARCHY : «Я ощущаю дух Скотта в нашем автобусе» Вокалист ART OF ANARCHY Scott Stapp в недавнем интервью рассказал, что чувствует дух Скотта Вейланда в туровом автобусе коллектива:



«Чувак, внезапно как будто он заговорил со мной из могилы. Это было чертовски странное ощущение. Помню, был в ванной, посмотрел в зеркало в автобусе, и по-настоящему ощутил, что могу слышать как он говорит: «Чувак, это мог бы быть ты. И это ещё можешь быть ты, если пойдёшь этой дорогой. Не делай того, что сделал я. Не сходи с трезвого пути».



На вопрос о том, видел ли он дух Скотта наяву, Stapp ответил: «О нет, упокой Бог его душу! Моя семья молилась за его семью и его детей, но, правда, это было какое-то безумное мистическое событие. Это было прямо перед глазами, чуувак. Я пережил такое, чувак, он говорил со мной, чу-у-увак! Почти как, с моей точки зрения, что в моей жизни и в моём исцелении его смерть не должна была быть напрасной. Не только потому, что это мог быть я, а потому, что это должен был быть я».



Бывший фронтмен CREED Scott Stapp вернулся на музыкальную сцену в составе ART OF ANARCHY после двух лет восстановления от наркозависимости в специализированных клиниках.







