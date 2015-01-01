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*Art of Anarchy*



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23 янв 2015 : 		 BUMBLEFOOT об ART OF ANARCHY

22 янв 2015 : 		 SCOTT WEILAND, BUMBLEFOOT в ART OF ANARCHY

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|||| 13 апр 2017

Вокалист ART OF ANARCHY: «Я ощущаю дух Скотта в нашем автобусе»

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Вокалист ART OF ANARCHY Scott Stapp в недавнем интервью рассказал, что чувствует дух Скотта Вейланда в туровом автобусе коллектива:

«Чувак, внезапно как будто он заговорил со мной из могилы. Это было чертовски странное ощущение. Помню, был в ванной, посмотрел в зеркало в автобусе, и по-настоящему ощутил, что могу слышать как он говорит: «Чувак, это мог бы быть ты. И это ещё можешь быть ты, если пойдёшь этой дорогой. Не делай того, что сделал я. Не сходи с трезвого пути».

На вопрос о том, видел ли он дух Скотта наяву, Stapp ответил: «О нет, упокой Бог его душу! Моя семья молилась за его семью и его детей, но, правда, это было какое-то безумное мистическое событие. Это было прямо перед глазами, чуувак. Я пережил такое, чувак, он говорил со мной, чу-у-увак! Почти как, с моей точки зрения, что в моей жизни и в моём исцелении его смерть не должна была быть напрасной. Не только потому, что это мог быть я, а потому, что это должен был быть я».

Бывший фронтмен CREED Scott Stapp вернулся на музыкальную сцену в составе ART OF ANARCHY после двух лет восстановления от наркозависимости в специализированных клиниках.

SCOTT STAPP Says He Felt SCOTT WEILAND's Presence On Tour Bus



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Alexecutor
13 апр 2017, 09:33		Видимо, просто распороли подушку Скотта Вейланда.

nabastak_
13 апр 2017, 11:54		Ага, как 12 стульях - чуть порвалось - глядь, а откуда камушки посыпались. Распороли - а там этого буржуйского добра...

Thrashcrow
13 апр 2017, 12:17		"Я ощущаю дух Скотта в нашем автобусе"

Пёрднул что ли?


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