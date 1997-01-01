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GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
Басист/вокалист KISS Gene Simmons дал интервью для подкаста "Thunder Underground", в ходе которого в очередной раз раскритиковал современную систему условно-бесплатного распространения музыки.
"Я желаю удачи сервисам вроде Spotify, но не поддерживаю их начинания. Я обеими руками за свободную рыночную экономику и реальный спрос за реальные деньги. Я обеими руками за отчаянные порывы Taylor Swift, METALLICA, да и любого другого артиста, которые не желают играть в эти современные, условно-бесплатные игры. THE BEATLES тоже довольно долго стояли на своём...
Уважаемые слушатели, поймите - лично меня это никак не касается! Я жирный и довольный жизнью богатей; мне на хлеб с маслом хватит и без ваших грошей! У KISS до сих пор целая армия верных фанатов, которые активно раскупают билеты и мерч. Я бы даже сказал - раскупают трейлерами! По объёмам продаж всякого мерча и различной лицензированной мишуры мы уже обошли THE BEATLES и Элвиса Пресли. Так что мне-то жаловаться не на что...
Но вот представьте себе - вы молодая, начинающая рок-группа. У вас есть страсть к сочинению песен и желание показать себя большой аудитории. И впереди вас ждёт самая настоящяя *опа! На ваш концерт никто не придёт, потому что зрители понятия не имеют кто вы такие вообще есть. Значит вам нужно как следует раскрутиться и доехать до всех небольших городишек со своей программой. Но если вы не хотите жить на улице в картонной коробке, то вы не сможете посвятить этому своё время. Несмотря на желание музицировать, вы по-прежнему будете жить у мамки за пазухой и вкалывать на работе как все остальные, потому что вашу музыку украдут, а не честно купят. Все эти разговоры о том, что музыка нынче только для того чтобы продать билеты на концерты - чушь слоновья! Это не работает! У вас просто не будет денег с продаж, чтобы вложить их в гастроли. Замкнутый круг...
Так что, когда в следующий раз за кружкой пива будете жаловаться друзьям о том, что нынче что-то стало маловато крутой музыки - посмотрите на себя в зеркало, ведь это именно вы и поубивали всю новую крутую музыку... Никто больше! Не корпоративные жлобы и не пришельцы с Альфа-Центавра - вы сами, так называемые, поклонники.
Помните, какое-то время назад RADIOHEAD выложили свой новый альбом в сети и призвали каждого заплатить за него столько, сколько он сочтёт нужным? Стоит ли говорить о том, что больше они таких глупостей не совершали? Условно-бесплатная система не работает, хоть вы тресните! Людей нужно заставлять платить. Людям нужно предлагать свою цену. За эту черту нельзя переступать! Это не благотворительность, а коммерческий бизнес. 'Ой это же Gene Simmons, у него и так денег полно!' - я не позволю ни одному задохлику, у которого ещё пися толком не стоит, указывать мне что и как делать со своей жизнью!"
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The Gadfly
Ну наконец-то рациональное зерно в рассуждениях Симмонса. Ежу же понятно, что если просто СТЫДИТЬ людей, говорить им, какие они ворюги и всё такое, то это никак не повлияет на них и не заставит покупать музыку, если есть возможность скачать ее бесплатно. Все эти гневные тирады - пустое сотрясение воздуха. Как у Крылова: "А Васька слушает да ест". Единственный способ прекратить нелегальные скачивания - сделать их технически невозможными. Хотя и сомневаюсь, что это выполнимо при нынешнем уровне технического прогресса.
R0ck_N_R0lla
metalhead
"у меня бабло есть и будет, но беспокоят молодые", надо их убедить авторитетом, чтобы покупали и поддерживали систему капиталистического потреблядства
vs918
Reflection
Possessed
Нынче есть всемирный промоушн, так что не всё так плохо как он рисует. Тот, кто достоин найти свою аудиторию, её найдёт.
R0ck_N_R0lla, хорошо излагаешь.
ivan.andreev
Работает. Просто альбомы Кисс и Симмонса давно уже никому не нужны. Тут остаётся только насильно продавать, как он верно заметил.
Кстати, те, у кого ещё пися толком не стоит, вряд ли вообще знают, кто такой Симмонс.
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