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*Gene Simmons*



16 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает

11 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

20 мар 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

7 мар 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

17 фев 2017 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

6 окт 2016 : 		 GENE SIMMONS о Дональде Трампе

5 сен 2016 : 		 GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»

20 июл 2016 : 		 GENE SIMMONS о мобильниках на концертах

4 июн 2016 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»

12 май 2016 : 		 Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"

30 апр 2016 : 		 Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом

27 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе

10 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.

9 апр 2016 : 		 Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа

31 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа

21 мар 2016 : 		 TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y

18 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»

14 мар 2016 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар

16 фев 2016 : 		 "The Demon" от GENE'a SIMMONS'a

18 окт 2015 : 		 GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв

22 авг 2015 : 		 GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD

5 ноя 2014 : 		 GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов

23 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»

22 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

18 авг 2014 : 		 GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова

16 мар 2009 : 		 GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS

12 мар 2009 : 		 Новый бокс-сет от GENE SIMMONS

15 апр 2008 : 		 GENE SIMMONS снимется в японском кино

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GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает

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Басист/вокалист KISS Gene Simmons дал интервью для подкаста "Thunder Underground", в ходе которого в очередной раз раскритиковал современную систему условно-бесплатного распространения музыки.

"Я желаю удачи сервисам вроде Spotify, но не поддерживаю их начинания. Я обеими руками за свободную рыночную экономику и реальный спрос за реальные деньги. Я обеими руками за отчаянные порывы Taylor Swift, METALLICA, да и любого другого артиста, которые не желают играть в эти современные, условно-бесплатные игры. THE BEATLES тоже довольно долго стояли на своём...

Уважаемые слушатели, поймите - лично меня это никак не касается! Я жирный и довольный жизнью богатей; мне на хлеб с маслом хватит и без ваших грошей! У KISS до сих пор целая армия верных фанатов, которые активно раскупают билеты и мерч. Я бы даже сказал - раскупают трейлерами! По объёмам продаж всякого мерча и различной лицензированной мишуры мы уже обошли THE BEATLES и Элвиса Пресли. Так что мне-то жаловаться не на что...

Но вот представьте себе - вы молодая, начинающая рок-группа. У вас есть страсть к сочинению песен и желание показать себя большой аудитории. И впереди вас ждёт самая настоящяя *опа! На ваш концерт никто не придёт, потому что зрители понятия не имеют кто вы такие вообще есть. Значит вам нужно как следует раскрутиться и доехать до всех небольших городишек со своей программой. Но если вы не хотите жить на улице в картонной коробке, то вы не сможете посвятить этому своё время. Несмотря на желание музицировать, вы по-прежнему будете жить у мамки за пазухой и вкалывать на работе как все остальные, потому что вашу музыку украдут, а не честно купят. Все эти разговоры о том, что музыка нынче только для того чтобы продать билеты на концерты - чушь слоновья! Это не работает! У вас просто не будет денег с продаж, чтобы вложить их в гастроли. Замкнутый круг...

Так что, когда в следующий раз за кружкой пива будете жаловаться друзьям о том, что нынче что-то стало маловато крутой музыки - посмотрите на себя в зеркало, ведь это именно вы и поубивали всю новую крутую музыку... Никто больше! Не корпоративные жлобы и не пришельцы с Альфа-Центавра - вы сами, так называемые, поклонники.

Помните, какое-то время назад RADIOHEAD выложили свой новый альбом в сети и призвали каждого заплатить за него столько, сколько он сочтёт нужным? Стоит ли говорить о том, что больше они таких глупостей не совершали? Условно-бесплатная система не работает, хоть вы тресните! Людей нужно заставлять платить. Людям нужно предлагать свою цену. За эту черту нельзя переступать! Это не благотворительность, а коммерческий бизнес. 'Ой это же Gene Simmons, у него и так денег полно!' - я не позволю ни одному задохлику, у которого ещё пися толком не стоит, указывать мне что и как делать со своей жизнью!"

GENE SIMMONS: 'The People That Killed All The New Bands Are The Fans Themselves'




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

The Gadfly
16 апр 2017, 12:32		"Людей нужно заставлять платить"
Ну наконец-то рациональное зерно в рассуждениях Симмонса. Ежу же понятно, что если просто СТЫДИТЬ людей, говорить им, какие они ворюги и всё такое, то это никак не повлияет на них и не заставит покупать музыку, если есть возможность скачать ее бесплатно. Все эти гневные тирады - пустое сотрясение воздуха. Как у Крылова: "А Васька слушает да ест". Единственный способ прекратить нелегальные скачивания - сделать их технически невозможными. Хотя и сомневаюсь, что это выполнимо при нынешнем уровне технического прогресса.

R0ck_N_R0lla
16 апр 2017, 12:50		как уже заебал этот старый жидяра со своим нытьем. все пиздит, что дескать не за свою жопу и других старожил радеет, а за молодых, но что удивительно-нытье про вред интернета идет как раз от него и ему подобных зажравшихся ленивых бездарей, которые пару десятков лет живут прошлыми заслугами, изредка выпуская новые высеры так, для галочки. а вот молодые команды что то не жалуются, да что там-даже ветераны сцены, которые еще не напоминают живой труп, признают значимость мировой паутины и то, что с ней нужно дружить и уметь ей пользоваться. сколько раз уж было сказано, делай хорошую музыку, хорошие альбомы-и они будут покупаться. да, какая то часть людей скачает альбом, но такое было всегда. разве раньше не переписывали кассеты или диски друг у друга? один купил-половина друзей слушает. а появление интернета дало возможность с одной стороны открывать для себя новые команды и поддерживать их финансово (купить диск, сходить на концерт), а с другой-ознакамливаться с выходящей продукцией и не тратить свои "гроши" на высеры

metalhead
16 апр 2017, 12:52		молвит голосами медиакомпаний.
"у меня бабло есть и будет, но беспокоят молодые", надо их убедить авторитетом, чтобы покупали и поддерживали систему капиталистического потреблядства

vs918
16 апр 2017, 13:20		ни одного альбома бы не купил этого зажравшегося старпера .***Я жирный и довольный жизнью богатей; мне на хлеб с маслом хватит и без ваших грошей!***сколько пафоса в этих словах...добавил бы еще- нищеброды.....

Reflection
16 апр 2017, 13:29		Я покупаю музыку на CD/DVD, но не для поддержки артиста или издателя, а просто из-за своей любви к коллекционированию. С детства этот дурацкий фетиш появился и уже столько лет не могу от него избавиться.

Possessed
16 апр 2017, 14:00		"...что музыка нынче только для того чтобы продать билеты на концерты - чушь слоновья! Это не работает! У вас просто не будет денег с продаж, чтобы вложить их в гастроли. Замкнутый круг..." Бла, бла, бла...

Нынче есть всемирный промоушн, так что не всё так плохо как он рисует. Тот, кто достоин найти свою аудиторию, её найдёт.

R0ck_N_R0lla, хорошо излагаешь.

ivan.andreev
16 апр 2017, 15:13		Симмонс начал оценивать глобальную ситуацию через свой микрокосм: если за мои альбомы никто добровольно не заплатит, то система не работает.
Работает. Просто альбомы Кисс и Симмонса давно уже никому не нужны. Тут остаётся только насильно продавать, как он верно заметил.
Кстати, те, у кого ещё пися толком не стоит, вряд ли вообще знают, кто такой Симмонс.

Flashback
16 апр 2017, 16:28		Складно пиздит, красиво. За молодые группы ратует. Послушать бы, что скажут господа из Хаус Оф Лордс. Как он им напомогал.


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