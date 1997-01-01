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GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает Басист/вокалист KISS Gene Simmons дал интервью для подкаста "Thunder Underground", в ходе которого в очередной раз раскритиковал современную систему условно-бесплатного распространения музыки.



"Я желаю удачи сервисам вроде Spotify, но не поддерживаю их начинания. Я обеими руками за свободную рыночную экономику и реальный спрос за реальные деньги. Я обеими руками за отчаянные порывы Taylor Swift, METALLICA, да и любого другого артиста, которые не желают играть в эти современные, условно-бесплатные игры. THE BEATLES тоже довольно долго стояли на своём...



Уважаемые слушатели, поймите - лично меня это никак не касается! Я жирный и довольный жизнью богатей; мне на хлеб с маслом хватит и без ваших грошей! У KISS до сих пор целая армия верных фанатов, которые активно раскупают билеты и мерч. Я бы даже сказал - раскупают трейлерами! По объёмам продаж всякого мерча и различной лицензированной мишуры мы уже обошли THE BEATLES и Элвиса Пресли. Так что мне-то жаловаться не на что...



Но вот представьте себе - вы молодая, начинающая рок-группа. У вас есть страсть к сочинению песен и желание показать себя большой аудитории. И впереди вас ждёт самая настоящяя *опа! На ваш концерт никто не придёт, потому что зрители понятия не имеют кто вы такие вообще есть. Значит вам нужно как следует раскрутиться и доехать до всех небольших городишек со своей программой. Но если вы не хотите жить на улице в картонной коробке, то вы не сможете посвятить этому своё время. Несмотря на желание музицировать, вы по-прежнему будете жить у мамки за пазухой и вкалывать на работе как все остальные, потому что вашу музыку украдут, а не честно купят. Все эти разговоры о том, что музыка нынче только для того чтобы продать билеты на концерты - чушь слоновья! Это не работает! У вас просто не будет денег с продаж, чтобы вложить их в гастроли. Замкнутый круг...



Так что, когда в следующий раз за кружкой пива будете жаловаться друзьям о том, что нынче что-то стало маловато крутой музыки - посмотрите на себя в зеркало, ведь это именно вы и поубивали всю новую крутую музыку... Никто больше! Не корпоративные жлобы и не пришельцы с Альфа-Центавра - вы сами, так называемые, поклонники.



Помните, какое-то время назад RADIOHEAD выложили свой новый альбом в сети и призвали каждого заплатить за него столько, сколько он сочтёт нужным? Стоит ли говорить о том, что больше они таких глупостей не совершали? Условно-бесплатная система не работает, хоть вы тресните! Людей нужно заставлять платить. Людям нужно предлагать свою цену. За эту черту нельзя переступать! Это не благотворительность, а коммерческий бизнес. 'Ой это же Gene Simmons, у него и так денег полно!' - я не позволю ни одному задохлику, у которого ещё пися толком не стоит, указывать мне что и как делать со своей жизнью!"











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