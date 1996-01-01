13 апр 2017



KILLSWITCH ENGAGE выступят в виртуальной реальности 17 апреля компании NextVR и Live Nation объединят свои усилия и устроят для всех желающих виртуальный концерт KILLSWITCH ENGAGE, который в реальности пройдёт в зале House of Blues в Хьюстоне, штат Техас.



Прямой виртуальный эфир с выступления группы будет абсолютно бесплатным для всех стран кроме Китая, и может быть испытан с помощью приложения NextVR и подходящего шлема VR, навроде Google Daydream, Samsung Gear или Oculus Rift. Все подробные детали о мероприятии доступны по этому адресу.







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