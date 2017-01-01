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*Gravetemple*



13 апр 2017 : 		 Новый альбом GRAVETEMPLE выйдет летом

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Новый альбом GRAVETEMPLE выйдет летом

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Группа GRAVETEMPLE, в состав которой входят Oren Ambarchi, Stephen O'Malley и вокалист MAYHEM Attila Csihar, выпустят новый альбом, "Impassable Fears", второго июня на Svart Records:

“A Szarka (The Magpie)”
“Elavult Foldbolygo (World Out Of Date)”
“A Karma Karmai (Karmas Claws)”
“Domino”
“Athatolhatatlan Felemek (Impassable Fears)”
“Az Orok Vegtelen Uresseg (Eternal Endless Void)”

MAYHEM SingerвЂ™s GRAVETEMPLE To Release New Album In June



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