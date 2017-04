все новости группы







Gravetemple







13 апр 2017 : Новый альбом GRAVETEMPLE выйдет летом



13 апр 2017



Новый альбом GRAVETEMPLE выйдет летом Группа GRAVETEMPLE, в состав которой входят Oren Ambarchi, Stephen O'Malley и вокалист MAYHEM Attila Csihar, выпустят новый альбом, "Impassable Fears", второго июня на Svart Records:



“A Szarka (The Magpie)”

“Elavult Foldbolygo (World Out Of Date)”

“A Karma Karmai (Karmas Claws)”

“Domino”

“Athatolhatatlan Felemek (Impassable Fears)”

“Az Orok Vegtelen Uresseg (Eternal Endless Void)”









+0 -2



просмотров: 297