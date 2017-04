13 апр 2017



Видео с текстом от RAVAGE RAVAGE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Turn The Screw", которая взята из их нового альбома "Return Of The Spectral Rider", выход которого намечен на собственном лейбле группы, Society For World, 26 мая.













