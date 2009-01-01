13 апр 2017



MIKE PORTNOY о Поле О'Ниле Mike Portnoy отреагировал на известия о смерти Пола О'Нила:



«Очень печально слышать такие новости... Помню, сидел я в туровом автобусе FATES WARNING лет двадцать назад, и Пол О'Нил рассказывал нам о своей безумной идее сделать что-то в духе рождественского шоу с театральным размахом KISS, и мы все подумали, что он просто безумен. А на деле получилось что он был гением и сделал больше, чем любой из нас (кроме него) мог представить! Мои искренние соболезнования семье TSO и SAVATAGE: Christopher Caffery, Al Pitrelli, Jeff Scott Soto, David Z. Rock, Russell B. Allen, Jeff Plate и Joel Hoekstra».









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