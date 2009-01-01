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*Trans-Siberian Orchestra*



13 апр 2017 : 		 MIKE PORTNOY о Поле О'Ниле

6 апр 2017 : 		 Умер основатель TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

12 янв 2017 : 		 Новые рекорды TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

23 ноя 2016 : 		 Видео полного выступления TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

20 ноя 2016 : 		 Вокалист CANDLEMASS дебютировал в TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

30 сен 2016 : 		 Новый релиз TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA выйдет осенью

24 ноя 2015 : 		 Новый альбом TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA попал в Top 10

31 окт 2015 : 		 LZZY HALE в новой песне TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

11 окт 2015 : 		 Новый альбом TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA выйдет в ноябре

19 авг 2015 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA анонсировали тур

18 янв 2014 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA исполняют SAVATAGE

10 янв 2014 : 		 Закулисные съёмки TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

7 янв 2014 : 		 Профессиональное видео c выступления TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

26 дек 2013 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA в "Live With Kelly And Michael"

3 ноя 2013 : 		 SYMPHONY X на концертах TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

28 окт 2013 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA выпускают сборник

27 дек 2012 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA в гостях Rockline

30 авг 2012 : 		 Новый миньон TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

31 дек 2011 : 		 Концертное видео TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

2 дек 2010 : 		 JEFF SCOTT SOTO и TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: видео

5 ноя 2009 : 		 Виталий Куприй присоединился к TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

27 окт 2009 : 		 Семплы нового альбома TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

20 окт 2009 : 		 Туровый состав TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA

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|||| 13 апр 2017

MIKE PORTNOY о Поле О'Ниле

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Mike Portnoy отреагировал на известия о смерти Пола О'Нила:

«Очень печально слышать такие новости... Помню, сидел я в туровом автобусе FATES WARNING лет двадцать назад, и Пол О'Нил рассказывал нам о своей безумной идее сделать что-то в духе рождественского шоу с театральным размахом KISS, и мы все подумали, что он просто безумен. А на деле получилось что он был гением и сделал больше, чем любой из нас (кроме него) мог представить! Мои искренние соболезнования семье TSO и SAVATAGE: Christopher Caffery, Al Pitrelli, Jeff Scott Soto, David Z. Rock, Russell B. Allen, Jeff Plate и Joel Hoekstra».

MIKE PORTNOY Remembers TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Mastermind PAUL O'NEILL -



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