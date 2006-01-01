13 апр 2017



Новое видео FIREWIND "Lady Of 1000 Sorrows", новое видео FIREWIND, доступно к просмотру ниже. Режиссёром клипа выступил Panagiotis Kountouras. Этот трек взят из свежего альбома группы "Immortals", выход которого состоялся 20 января.











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