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*Halford*



13 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

11 апр 2017 : 		 ROB HALFORD и JIM BREUER исполнят хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

6 апр 2017 : 		 Трек-лист бокс-сета ROB HALFORD

30 мар 2017 : 		 Бокс-сет HALFORD выйдет весной

23 июл 2016 : 		 ROB HALFORD, STEPHEN PEARCY, MARK SLAUGHTER выступили с HAIRBALL

20 май 2016 : 		 Как ROB HALFORD полюбил музыкантов PANTERA

1 дек 2015 : 		 Журнал Maxim простил ROB HALFORD, FREDDIE MERCURY за то, что они геи

5 ноя 2015 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST всё ещё хочет записать блюзовый альбом

21 июл 2015 : 		 ROB HALFORD: «LADY GAGA по-прежнему в моем списке»

26 мар 2015 : 		 ROB HALFORD заключил контракт с SONY MUSIC ENTERTAINMENT

17 мар 2015 : 		 Неопубликованный роман ROB'a HALFORD'a увидит свет?

11 ноя 2014 : 		 ROB HALFORD признался в любви к MICHAEL'у BUBLÉ

24 окт 2014 : 		 ROB HALFORD: «Рок жив, прекрасен и интересен как никогда»

28 авг 2014 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Чтобы быть первым в рок-н-ролле, ты должен делать что-то такое, что до тебя никто не делал»

7 июл 2014 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST о комментариях вокалиста IRON MAIDEN

28 май 2013 : 		 Фронтмен JUDAS PRIEST хотел бы попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 май 2013 : 		 ROB HALFORD: 'США - единственный источник обвинений в адрес хэви металла'

6 дек 2012 : 		 Концертный релиз HALFORD

14 окт 2011 : 		 Фрагмент нового DVD HALFORD

12 окт 2011 : 		 Концерт HALFORD "Live At Saitama Super Arena" на CD выпустят в ноябре

29 июн 2011 : 		 Новый DVD/Blu-Ray HALFORD выйдет в октябре

18 дек 2010 : 		 Видео с выступления HALFORD

9 дек 2010 : 		 ROB HALFORD о последнем турне JUDAS PRIEST

20 ноя 2010 : 		 Новое видео HALFORD

4 ноя 2010 : 		 ROB HALFORD о любимом альбоме BLACK SABBATH

26 окт 2010 : 		 Видео с выступления HALFORD

23 окт 2010 : 		 Видео с концерта HALFORD

20 окт 2010 : 		 ROB HALFORD высказался по поводу запугивания геев

15 сен 2010 : 		 Новое видео HALFORD

4 сен 2010 : 		 Детали нового альбома HALFORD

26 авг 2010 : 		 Видео с выступления HALFORD

12 авг 2010 : 		 Новый сингл от группы HALFORD

19 июл 2010 : 		 HALFORD выступили впервые за семь лет

26 июн 2010 : 		 HALFORD выпустит новый сингл

19 май 2010 : 		 ROB HALFORD дал интервью на вручении наград «Альянса геев и лесбиянок против диффамации»

6 май 2010 : 		 Превью нового DVD HALFORD

4 ноя 2009 : 		 Новое видео HALFORD'a

24 окт 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома HALFORD

11 сен 2009 : 		 HALFORD приготовил подарок

2 сен 2009 : 		 Новый альбом HALFORD'a выйдет в октябре

13 июн 2009 : 		 'METAL' MIKE CHLASCIAK объявил название альбома

20 мар 2008 : 		 Переиздания сольных альбомов ROB'а HALFORD'а

31 авг 2007 : 		 HALFORD: новая песня доступна для скачивания

16 июн 2007 : 		 Rob HALFORD : подробности релиза "Metal God Essentials – Vol. 1"

4 фев 2007 : 		 HALFORD: Видео 'Forgotten Generation' в сети

3 июн 2006 : 		 ROB HALFORD основал собственный лейбл

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|||| 13 апр 2017

ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу

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Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford стал специальным музыкальным гостем в свежем выпуске комедийного телешоу канала Comedy Central "The Comedy Jam". Rob исполнил и рассказал историю о легендарной песне PRIEST "You've Got Another Thing Coming", а помог ему в этом известный комик и поклонник рок-музыки Jim Breuer. Видеозапись их выступления можно увидеть ниже.

Watch ROB HALFORD Perform 'You've Got Another Thing Coming' With JIM BREUER On 'The Comedy Jam'




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Fixxxxer
13 апр 2017, 21:04		А че, вполне себе бодро зажгли!


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