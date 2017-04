13 апр 2017



ROB HALFORD и JIM BREUER исполнили хит JUDAS PREIST для комедийного телешоу Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford стал специальным музыкальным гостем в свежем выпуске комедийного телешоу канала Comedy Central "The Comedy Jam". Rob исполнил и рассказал историю о легендарной песне PRIEST "You've Got Another Thing Coming", а помог ему в этом известный комик и поклонник рок-музыки Jim Breuer. Видеозапись их выступления можно увидеть ниже.











