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*Tuesday the Sky*



13 апр 2017 : 		 Гитарист FATES WARNING основал новый эмбиент-проект TUESDAY THE SKY

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|||| 13 апр 2017

Гитарист FATES WARNING основал новый эмбиент-проект TUESDAY THE SKY

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Гитарист, основатель и творческий лидер FATES WARNING Jim Matheos объявил о выходе дебютного альбома своего нового эмбиент-проекта TUESDAY THE SKY.

Диск под названием "Drift" увидит свет 30 июня на лейбле InsideOut Music. Сам Matheos прокомментировал, что музыка TUESDAY THE SKY является экспериментальной по своей натуре, и продолжает развивать идеи инструментального гитарного эмбиента, которые он ранее уже неоднократно исследовал в своих сольных альбомах. По словам музыканта, его основными музыкальными вдохновителями при создании данного материала стали Brian Eno, BOARDS OF CANADA, SIGUR ROS и EXPLOSIONS IN THE SKY.

Помимо самого Jim'a, в записи альбома приняли участие барабанщик GOD IS AN ASTRONAUT Lloyd Hanney, клавишник OSI и бывший участник DREAM THEATER Kevin Moore, а также вокалистка Anna-Lynne Williams (TRESPASSERS WILLIAM, LOTTE KESTNER).

Трек-лист:

01. Today The Sky (04:15)
02. Kite (05:10)
03. Vortex Street (04:46)
04. It Comes In Waves (04:30)
05. Dyatlov Pass (07:29)
06. Far And Away (04:19)
07. Westerlies (05:27)
08. Roger, Gordo (04:06)
09. The Rowing Endeth (04:31)
10. Drift (04:09)

FATES WARNING's JIM MATHEOS To Release Debut Album From Instrumental Rock Project TUESDAY THE SKY

tuesdaytheskydriftcd




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Zoran9999
14 апр 2017, 14:51		ВАУ!!!!!!


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