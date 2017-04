13 апр 2017



Гитарист FATES WARNING основал новый эмбиент-проект TUESDAY THE SKY Гитарист, основатель и творческий лидер FATES WARNING Jim Matheos объявил о выходе дебютного альбома своего нового эмбиент-проекта TUESDAY THE SKY.



Диск под названием "Drift" увидит свет 30 июня на лейбле InsideOut Music. Сам Matheos прокомментировал, что музыка TUESDAY THE SKY является экспериментальной по своей натуре, и продолжает развивать идеи инструментального гитарного эмбиента, которые он ранее уже неоднократно исследовал в своих сольных альбомах. По словам музыканта, его основными музыкальными вдохновителями при создании данного материала стали Brian Eno, BOARDS OF CANADA, SIGUR ROS и EXPLOSIONS IN THE SKY.



Помимо самого Jim'a, в записи альбома приняли участие барабанщик GOD IS AN ASTRONAUT Lloyd Hanney, клавишник OSI и бывший участник DREAM THEATER Kevin Moore, а также вокалистка Anna-Lynne Williams (TRESPASSERS WILLIAM, LOTTE KESTNER).



Трек-лист:



01. Today The Sky (04:15)

02. Kite (05:10)

03. Vortex Street (04:46)

04. It Comes In Waves (04:30)

05. Dyatlov Pass (07:29)

06. Far And Away (04:19)

07. Westerlies (05:27)

08. Roger, Gordo (04:06)

09. The Rowing Endeth (04:31)

10. Drift (04:09)











