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*Big Kizz*



13 апр 2017 : 		 Бывшие участники GRAVEYARD и WITCHCRAFT в BIG KIZZ

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|||| 13 апр 2017

Бывшие участники GRAVEYARD и WITCHCRAFT в BIG KIZZ

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Барабанщик Axel Sjöberg (ex-GRAVEYARD), гитарист John Hoyles (SPIDERS, ex-WITCHCRAFT) на басу и вокалист / гитарист Pontus Westerman (LADY BANANA) объявили о создании новой группы BIG KIZZ, которая собирается исполнять старомодный рок-н-ролл с элементами пауэр-попа и панка.

Музыканты уже подписали контракт с лейблом Tee Pee Records и выпустят свой дебютный трёхпесенный EP "Eye On You" 9 июня. Релиз полноценного альбома предварительно намечен на осень.

Former GRAVEYARD, WITCHCRAFT Members Launch BIG KIZZ

bigkizzsingle2017




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

stas.sychev
14 апр 2017, 09:41		чуваки знатные, но эмблема это пипец


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