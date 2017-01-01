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13 апр 2017
Бывшие участники GRAVEYARD и WITCHCRAFT в BIG KIZZ
Барабанщик Axel Sjöberg (ex-GRAVEYARD), гитарист John Hoyles (SPIDERS, ex-WITCHCRAFT) на басу и вокалист / гитарист Pontus Westerman (LADY BANANA) объявили о создании новой группы BIG KIZZ, которая собирается исполнять старомодный рок-н-ролл с элементами пауэр-попа и панка.
Музыканты уже подписали контракт с лейблом Tee Pee Records и выпустят свой дебютный трёхпесенный EP "Eye On You" 9 июня. Релиз полноценного альбома предварительно намечен на осень.
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stas.sychev
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