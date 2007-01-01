14 апр 2017



Вокалист EDGUY о реюнионе HELLOWEEN У лидера AVANTASIA и EDGUY Tobias'a Sammet'a в недавнем интервью Nocturne спросили о том, что он думает относительно реюниона HELLOWEEN:



«Когда Michael Kiske заключил контракт с менеджментом HELLOWEEN в 2008 году, я знал что это лишь вопрос времени. Потом они отлично спелись с Kai Hansen'ом в ходе тура "Metal Opera" — настолько, что Kai присоединился к UNISONIC, в котором барабанщиком является тот, кто является менеджером HELLOWEEN. Это кровосмесительный бизнес! (смеётся). Так что, всё было уже спланировано и даже сильно запоздало.



Да, мне немного грустно от того, что Michael больше не будет иметь возможности играть с AVANTASIA, но я ждал этого события, как и любой другой фанат. Это лучшее развитие событий для всех них. И я желаю им только успеха во всех начинаниях!»



В 2013 году Sammet рассказывал о своих первых впечатлениях от прослушивания записей HELLOWEEN:



«Я никогда не видел Kiske с HELLOWEEN. Я видел HELLOWEEN без Kiske и я видел Kiske без HELLOWEEN, и я видел группы без Kiske, и без HELLOWEEN — полный набор! (смеётся). Но я был слишком маленьким, чтобы увидеть его в HELLOWEEN. Когда я узнал об этой группе, мне было двенадцать, а три года спустя Michael "ушёл" из группы. Но я помню, что когда впервые услышал "Eagle Fly Free", я захотел стать вокалистом, потому что подумал что этот парень просто замечательный. У него была техника Geoff'a Tate'a и хрипотца Bruce'a Dickinson'a. Забавно то, что я узнал о MAIDEN и QUEENSRŸCHE только после того, как услышал HELLOWEEN, и поэтому думал, что эти двое просто украли всё у Michael'a Kiske (смеётся). Если честно, то Michael изменил мой взгляд на музыку. Он был настолько мощным и одновременно возвышенным, как "Ода к радости" Бетховена. Это была такая позитивная музыка с таким обилием энергетики, что я никогда не представлял себе, что подобное возможно. Я тогда привык к песням типа "Rock And Roll All Nite" KISS и материалу AC/DC, которые были мощными, но агрессивными. HELLOWEEN не был агрессивным. Он был мощным и позитивным».







+13 -4



( 6 ) просмотров: 2629

