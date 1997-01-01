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*Babymetal*



14 апр 2017 : 		 BABYMETAL организуют собственный рок-фестиваль

16 мар 2017 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет весной

19 дек 2016 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS присоединился к BABYMETAL для исполнения JUDAS PRIEST

1 дек 2016 : 		 BABYMETAL выступят на разогреве у GUNS N' ROSES

11 ноя 2016 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет зимой

29 июл 2016 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

19 июл 2016 : 		 ROB HALFORD присоединился на сцене к BABYMETAL

29 май 2016 : 		 ROB HALFORD споёт с BABYMETAL

6 апр 2016 : 		 BABYMETAL выступили на телевидении

27 мар 2016 : 		 Новое видео BABYMETAL

18 мар 2016 : 		 Новое видео BABYMETAL

26 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома BABYMETAL

20 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BABYMETAL

18 янв 2016 : 		 BABYMETAL о новом альбоме

13 дек 2015 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет в апреле

22 сен 2015 : 		 BABYMETAL выступили вместе со SKRILLEX

2 сен 2015 : 		 BABYMETAL хотят научить METALLICA своим танцам

30 авг 2015 : 		 Танцуй с BABYMETAL

27 авг 2015 : 		 Концертное видео BABYMETAL

21 май 2015 : 		 BABYMETAL: «Мы многому научились у METALLICA»

18 май 2015 : 		 Репортаж о BABYMETAL

9 май 2015 : 		 Новое видео BABYMETAL

10 апр 2015 : 		 BABYMETAL нашли издателей в Европе

5 янв 2015 : 		 Фрагмент нового трека BABYMETAL

18 дек 2014 : 		 Трейлер нового релиза BABYMETAL

27 ноя 2014 : 		 Лидер KREATOR о BABYMETAL

13 ноя 2014 : 		 Концертный релиз BABYMETAL выйдет в январе

10 ноя 2014 : 		 BABYMETAL исполнили новую песню

6 окт 2014 : 		 Басист NAPALM DEATH о BABYMETAL

16 сен 2014 : 		 Репортаж японского ТВ о концертах BABYMETAL в США

22 авг 2014 : 		 MARTY FRIEDMAN: «BABYMETAL звучат как смесь MESHUGGAH с японской поп-музыкой»

15 авг 2014 : 		 Вокалист CARCASS защищает BABYMETAL от критики

11 авг 2014 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

1 авг 2014 : 		 История BABYMETAL

28 июл 2014 : 		 Видео с первого аншлагового выступления в США BABYMETAL

16 июл 2014 : 		 BABYMETAL не имели никакого представления о металле, когда начинали

8 июл 2014 : 		 Видео с выступления BABYMETAL

6 июл 2014 : 		 BABYMETAL придумали новый жанр: Kawaii Metal

3 июл 2014 : 		 BABYMETAL открыли тур

18 июн 2014 : 		 BABYMETAL поедут в тур с LADY GAGA

14 мар 2014 : 		 Репортаж о выступлении BABYMETAL

27 фев 2014 : 		 Новое видео BABYMETAL

5 фев 2014 : 		 Новый альбом BABYMETAL выйдет в феврале

29 ноя 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BABYMETAL

12 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD BABYMETAL

11 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD BABYMETAL

24 сен 2013 : 		 BABYMETAL выпустят DVD, Blu-Ray

4 сен 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления BABYMETAL

5 июн 2013 : 		 Новое видео BABYMETAL

18 апр 2013 : 		 BABYMETAL выпустят сингл в июне

23 июн 2012 : 		 Новое видео BABYMETAL

4 мар 2012 : 		 Новый сингл BABYMETAL

28 окт 2011 : 		 Первое видео японских принцесс "Idol-metal" BABYMETAL

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|||| 14 апр 2017

BABYMETAL организуют собственный рок-фестиваль

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BABYMETAL объявили о том, что в июле и августе в Японии пройдёт серия фестивалей под общим названием "The Five Fox Festival". Событие состоится на четырёх разных площадках для специфической аудитории с особым дресс-кодом.

«Каждое шоу будет обладать особыми требованиями, которые необходимо исполнить тем, кто купит билеты. Пожалуйста, обязательно изучите условия посещения перед приобретением билетов.

В случае, если купивший билет не будет исполнять заявленные ранее требования, мы оставляем за собой право отказать в посещении».

Как можно видеть на афише ниже, на некоторые концерты фестиваля будет закрыт вход зрителям не в корпспейнте, а на другие организован вход лишь определённым половым и возрастным группам, включая особую категорию "ученики начальной школы + лица за 60".

BABYMETAL Announces 'The Five Fox Festival'

babymetalfivefoxfestposter2017




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КомментарииСкрыть/показать 14 )

for example
14 апр 2017, 09:54		кек

Altair21
14 апр 2017, 11:58		Ждём приезда к нам, когда эти детки разорвут Олимпийский

SnakeZ
14 апр 2017, 12:06		не ну трейлер последнего двд просто окуенен, если б такое шоу к нам привезли я б сходил

но концерт для внуков и их бабушек-дедушек - это за гранью.

Orgik
14 апр 2017, 12:06		"а на другие организован вход лишь определённым половым и возрастным группам и пр..."
- Вот у всех правозащитников бомбанёт! Японцам впрочем пофигу будет. А бейбиметал ни куя не метал, а позёрство. Воть.

Hellg
14 апр 2017, 15:12		Фашысты

YNWA
14 апр 2017, 15:15		"""""включая особую категорию "ученики начальной школы + лица за 60""""

Хм...

Voin of Valhalla
14 апр 2017, 15:59		Сука, объясните мне придурку, где логика? Люди хотят на концерте просто прийти и послушать музыку, возможно выпить, потанцевать, дать кому-то по морде или с кем нибудь познакомиться, заплатив за это деньги, возможно даже заработанные собственным трудом, но нет же, ты должен будешь еще сделать какую нибудь хуйню, и если ты ее не сделаешь, то идика ты нахуй! Просто страдай пидорас, твои мучения радуют нас! Просто Лисий бог отвечает за маркетинг! Только для младшей и школы и людей за 60... Оригинальный способ ловли педофилов. С учетом японского законодательства об несовершеннолетних. Кстати, данное мероприятие, с учетом данной херни и пафоса этих дам, скорее всего уйдет в минус. Что как бы намекает, что организаторы или не умеют считать бабки, или Су метал поработала ротиком. У меня нет другого объяснения.

Nerv
14 апр 2017, 16:19		Voin of Valhalla
если кто-то организует свое мероприятие с определенной тематикой, он вполне вправе ставить условия, а покупая билет туда, ты уже должен позаботиться об этих условиях.

R0ck_N_R0lla
14 апр 2017, 16:32		включая особую категорию "ученики начальной школы ..
===
о, металлика походу будет выступать

Reflection
14 апр 2017, 17:19		Voin of Valhalla, тут нечего объяснять - ты просто повернут на идее секса с малолетками и пишешь об этом почти везде, где есть Бейбиметал. А еще этим девчонкам 18-19 лет, так что можешь дрочить на них спокойно.

for example
14 апр 2017, 18:12		>повернут на идее секса с малолетками и пишешь об этом почти везде, где есть Бейбиметал

Ну так изначально ставка на это и была, думаю. Не музыкальный же это проект.

Reflection
14 апр 2017, 18:20		А я так не думаю. У старшей очень сильный голос, слышал их первый альбом - там был хороший материал. Плюс совмещение модных металл-тем с айдол-темой.

and3223r
14 апр 2017, 20:44		Некачественное порно по категориям что ли? Совсем звезданулись.

"их первый альбом - там был хороший материал"
Вот на том альбоме надо было и закончить, как по мне.
Ан, нет, слушают их, тем не менее. И если соберут этот свой маразм по категориям, то ахуеть, как слушают.
С другой ст., всё это в Японии будет происходить, напичкают своей культурой выступления. Так что, раскупить могут всё до последнего билета. Будут нехилые шоу, наверное. Может, и с музыкой даже.

Reflection
14 апр 2017, 21:57		"Вот на том альбоме надо было и закончить, как по мне."

Лично я и закончил их слушать на этом.


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