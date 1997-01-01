14 апр 2017



BABYMETAL организуют собственный рок-фестиваль BABYMETAL объявили о том, что в июле и августе в Японии пройдёт серия фестивалей под общим названием "The Five Fox Festival". Событие состоится на четырёх разных площадках для специфической аудитории с особым дресс-кодом.



«Каждое шоу будет обладать особыми требованиями, которые необходимо исполнить тем, кто купит билеты. Пожалуйста, обязательно изучите условия посещения перед приобретением билетов.



В случае, если купивший билет не будет исполнять заявленные ранее требования, мы оставляем за собой право отказать в посещении».



Как можно видеть на афише ниже, на некоторые концерты фестиваля будет закрыт вход зрителям не в корпспейнте, а на другие организован вход лишь определённым половым и возрастным группам, включая особую категорию "ученики начальной школы + лица за 60".











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