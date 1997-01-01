BABYMETAL организуют собственный рок-фестиваль

BABYMETAL объявили о том, что в июле и августе в Японии пройдёт серия фестивалей под общим названием "The Five Fox Festival". Событие состоится на четырёх разных площадках для специфической аудитории с особым дресс-кодом.
«Каждое шоу будет обладать особыми требованиями, которые необходимо исполнить тем, кто купит билеты. Пожалуйста, обязательно изучите условия посещения перед приобретением билетов.
В случае, если купивший билет не будет исполнять заявленные ранее требования, мы оставляем за собой право отказать в посещении».
Как можно видеть на афише ниже, на некоторые концерты фестиваля будет закрыт вход зрителям не в корпспейнте, а на другие организован вход лишь определённым половым и возрастным группам, включая особую категорию "ученики начальной школы + лица за 60".
for example
Altair21
SnakeZ
но концерт для внуков и их бабушек-дедушек - это за гранью.
Orgik
- Вот у всех правозащитников бомбанёт! Японцам впрочем пофигу будет. А бейбиметал ни куя не метал, а позёрство. Воть.
Hellg
YNWA
Хм...
Voin of Valhalla
Nerv
если кто-то организует свое мероприятие с определенной тематикой, он вполне вправе ставить условия, а покупая билет туда, ты уже должен позаботиться об этих условиях.
R0ck_N_R0lla
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о, металлика походу будет выступать
Reflection
for example
Ну так изначально ставка на это и была, думаю. Не музыкальный же это проект.
Reflection
and3223r
"их первый альбом - там был хороший материал"
Вот на том альбоме надо было и закончить, как по мне.
Ан, нет, слушают их, тем не менее. И если соберут этот свой маразм по категориям, то ахуеть, как слушают.
С другой ст., всё это в Японии будет происходить, напичкают своей культурой выступления. Так что, раскупить могут всё до последнего билета. Будут нехилые шоу, наверное. Может, и с музыкой даже.
Reflection
Лично я и закончил их слушать на этом.
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