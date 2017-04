14 апр 2017



Обложка и трек-лист нового альбома BROKEN HOPE BROKEN HOPE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Mutilated And Assimilated", выход которого намечен на двадцать третье июня на Century Media Records.



Трек-лист:



01. The Meek Shall Inherit Shit (02:48)

02. The Bunker (03:28)

03. Mutilated And Assimilated (03:31)

04. Outback Incest Clan (02:31)

05. Malicious Meatholes (03:50)

06. Blast Frozen (01:58)

07. The Necropants (03:14)

08. The Carrion Eaters (03:07)

09. Russian Sleep Experiment (03:15)

10. Hell's Handpuppets (02:48)

11. Beneath Antarctic Ice (01:25)

12. Swamped-In Gorehog (06:21)



Этот альбом станет первым для новых членов BROKEN HOPE - басиста Diego Soria (DISGORGE) и гитариста Matt'a Szlachta (DIRGE WITHIN, CHIMAIRA).











