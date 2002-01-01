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*Broken Hope*



14 апр 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BROKEN HOPE

20 мар 2017 : 		 BROKEN HOPE завершили запись

18 авг 2016 : 		 Название нового альбома BROKEN HOPE

8 июн 2016 : 		 BROKEN HOPE начали запись

9 дек 2015 : 		 Концертное видео BROKEN HOPE

18 сен 2015 : 		 Рассказ о новом релизе BROKEN HOPE

15 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD BROKEN HOPE

28 июл 2015 : 		 Первый DVD BROKEN HOPE выйдет в сентябре

4 мар 2015 : 		 Умер оригинальный барабанщик BROKEN HOPE

14 янв 2015 : 		 BROKEN HOPE: первое фото нового состава

24 дек 2014 : 		 BROKEN HOPE расстались с гитаристом и басистом

20 май 2014 : 		 В туровом автобусе с BROKEN HOPE

11 ноя 2013 : 		 Нападение на концерте BROKEN HOPE

22 окт 2013 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

16 окт 2013 : 		 Тизер нового альбома BROKEN HOPE

2 окт 2013 : 		 Новый альбом BROKEN HOPE доступен для прослушивания

13 сен 2013 : 		 Новая песня BROKEN HOPE

15 авг 2013 : 		 Новая песня BROKEN HOPE

8 авг 2013 : 		 Новая песня BROKEN HOPE

31 июл 2013 : 		 Обложка нового альбома BROKEN HOPE

3 май 2013 : 		 Вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER на новом альбоме BROKEN HOPE

20 апр 2013 : 		 Название нового альбом BROKEN HOPE

27 фев 2013 : 		 Видео с выступления BROKEN HOPE

30 янв 2013 : 		 EPK от BROKEN HOPE

25 дек 2012 : 		 У BROKEN HOPE готово 11 песен

12 окт 2012 : 		 BROKEN HOPE на CENTURY MEDIA RECORDS

10 сен 2012 : 		 Видео с выступления BROKEN HOPE

23 янв 2010 : 		 Вокалист BROKEN HOPE найден мертвым

26 сен 2002 : 		 Новый проект музыкантов BROKEN HOPE

11 май 2002 : 		 Boken Hope - реинкарнировались в Earthburner

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|||| 14 апр 2017

Обложка и трек-лист нового альбома BROKEN HOPE

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BROKEN HOPE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Mutilated And Assimilated", выход которого намечен на двадцать третье июня на Century Media Records.

Трек-лист:

01. The Meek Shall Inherit Shit (02:48)
02. The Bunker (03:28)
03. Mutilated And Assimilated (03:31)
04. Outback Incest Clan (02:31)
05. Malicious Meatholes (03:50)
06. Blast Frozen (01:58)
07. The Necropants (03:14)
08. The Carrion Eaters (03:07)
09. Russian Sleep Experiment (03:15)
10. Hell's Handpuppets (02:48)
11. Beneath Antarctic Ice (01:25)
12. Swamped-In Gorehog (06:21)

Этот альбом станет первым для новых членов BROKEN HOPE - басиста Diego Soria (DISGORGE) и гитариста Matt'a Szlachta (DIRGE WITHIN, CHIMAIRA).

BROKEN HOPE: 'Mutilated And Assimilated' Cover Art, Track Listing Revealed

brokenhopemutilatedcd




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КомментарииСкрыть/показать 15 )

rassol
14 апр 2017, 09:20		Вот я вижу нормальную обложку, а не ту херню, что для Suffocation намалевали. Бенскотер - молодец!

for example
14 апр 2017, 09:56		Согласен насчёт Саффокэйшн.

vasso
14 апр 2017, 12:15		вам, блин, чем больше уродства , кишок и кровищи запечённой - тем круче????

дети двенадцатилетние, бляха муха))))))

от же доебались все до саффы.

rassol
14 апр 2017, 12:19		Нет, просто у Саффо обложка дерьмовая и неподходящая. Лучше бы по-привычке к Сигрейву обратились.

YNWA
14 апр 2017, 12:45		На виниле ваапще шикардос будет смотреться!)

vasso
14 апр 2017, 13:47		она не дерьмовая. она не присуща саффе. а вы все сразу на рога.
хуже чем у сикс фит андера уже никто не нарисует))

YNWA
14 апр 2017, 14:18		сикс фит андер никогда особо не отличался годными обложками)

rassol
14 апр 2017, 14:51		YNWA, "Graveyard classics" первый. Очень даже.

YNWA
14 апр 2017, 15:06		А чо там такого? Обычная черепушка на всю облогу, ну и руки чутка)

rassol
14 апр 2017, 16:02		Но как нарисована, черепушка-то. Очаровательный минимализм.

Svarg_1349
14 апр 2017, 16:22		Обложка ну очень роскошна. Так - в этом году урожай на релизы, ну просто что надо - Suffocation, Dying Fetus, Broken Hope, Immolation.
UPD^ С Рассолом соглашусь - у Барнса первая облога, очень кошерна - на диджипаке, да и вообще смотрится шикарно.

Hellg
14 апр 2017, 17:35		Suffocation обложку просто надо было в красных тонах сделать и всё прокатило бы.

for example
14 апр 2017, 18:19		У сиксфитандера на тру карнаж самый годный кавер, как и сам альбом.

Suicide333Poly
14 апр 2017, 19:39		бенскотер бесспортно крут, но тут арт не очень, какой то горовый сюрреализм
у нового саффо стильнее арт и по цветам ок, в отличии от их откровенно говёных артов 2006-2013, на сигрейва чтоли тогда бабла не хватило... ))

and3223r
14 апр 2017, 22:32		Ничего, ничего.


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