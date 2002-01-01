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все новости группы
Broken Hope
14 апр 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома BROKEN HOPE
20 мар 2017
:
BROKEN HOPE завершили запись
18 авг 2016
:
Название нового альбома BROKEN HOPE
8 июн 2016
:
BROKEN HOPE начали запись
9 дек 2015
:
Концертное видео BROKEN HOPE
18 сен 2015
:
Рассказ о новом релизе BROKEN HOPE
15 сен 2015
:
Фрагмент нового DVD BROKEN HOPE
28 июл 2015
:
Первый DVD BROKEN HOPE выйдет в сентябре
4 мар 2015
:
Умер оригинальный барабанщик BROKEN HOPE
14 янв 2015
:
BROKEN HOPE: первое фото нового состава
24 дек 2014
:
BROKEN HOPE расстались с гитаристом и басистом
20 май 2014
:
В туровом автобусе с BROKEN HOPE
11 ноя 2013
:
Нападение на концерте BROKEN HOPE
22 окт 2013
:
Новое видео BROKEN HOPE
16 окт 2013
:
Тизер нового альбома BROKEN HOPE
2 окт 2013
:
Новый альбом BROKEN HOPE доступен для прослушивания
13 сен 2013
:
Новая песня BROKEN HOPE
15 авг 2013
:
Новая песня BROKEN HOPE
8 авг 2013
:
Новая песня BROKEN HOPE
31 июл 2013
:
Обложка нового альбома BROKEN HOPE
3 май 2013
:
Вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER на новом альбоме BROKEN HOPE
20 апр 2013
:
Название нового альбом BROKEN HOPE
27 фев 2013
:
Видео с выступления BROKEN HOPE
30 янв 2013
:
EPK от BROKEN HOPE
25 дек 2012
:
У BROKEN HOPE готово 11 песен
12 окт 2012
:
BROKEN HOPE на CENTURY MEDIA RECORDS
10 сен 2012
:
Видео с выступления BROKEN HOPE
23 янв 2010
:
Вокалист BROKEN HOPE найден мертвым
26 сен 2002
:
Новый проект музыкантов BROKEN HOPE
11 май 2002
:
Boken Hope - реинкарнировались в Earthburner
14 апр 2017
Обложка и трек-лист нового альбома
BROKEN HOPE
BROKEN HOPE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Mutilated And Assimilated", выход которого намечен на двадцать третье июня на Century Media Records.
Трек-лист:
01. The Meek Shall Inherit Shit (02:48)
02. The Bunker (03:28)
03. Mutilated And Assimilated (03:31)
04. Outback Incest Clan (02:31)
05. Malicious Meatholes (03:50)
06. Blast Frozen (01:58)
07. The Necropants (03:14)
08. The Carrion Eaters (03:07)
09. Russian Sleep Experiment (03:15)
10. Hell's Handpuppets (02:48)
11. Beneath Antarctic Ice (01:25)
12. Swamped-In Gorehog (06:21)
Этот альбом станет первым для новых членов BROKEN HOPE - басиста Diego Soria (DISGORGE) и гитариста Matt'a Szlachta (DIRGE WITHIN, CHIMAIRA).
+11
-3
(
15
)
rassol
14 апр 2017, 09:20
Вот я вижу нормальную обложку, а не ту херню, что для Suffocation намалевали. Бенскотер - молодец!
for example
14 апр 2017, 09:56
Согласен насчёт Саффокэйшн.
vasso
14 апр 2017, 12:15
вам, блин, чем больше уродства , кишок и кровищи запечённой - тем круче????
дети двенадцатилетние, бляха муха))))))
от же доебались все до саффы.
rassol
14 апр 2017, 12:19
Нет, просто у Саффо обложка дерьмовая и неподходящая. Лучше бы по-привычке к Сигрейву обратились.
YNWA
14 апр 2017, 12:45
На виниле ваапще шикардос будет смотреться!)
vasso
14 апр 2017, 13:47
она не дерьмовая. она не присуща саффе. а вы все сразу на рога.
хуже чем у сикс фит андера уже никто не нарисует))
YNWA
14 апр 2017, 14:18
сикс фит андер никогда особо не отличался годными обложками)
rassol
14 апр 2017, 14:51
YNWA, "Graveyard classics" первый. Очень даже.
YNWA
14 апр 2017, 15:06
А чо там такого? Обычная черепушка на всю облогу, ну и руки чутка)
rassol
14 апр 2017, 16:02
Но как нарисована, черепушка-то. Очаровательный минимализм.
Svarg_1349
14 апр 2017, 16:22
Обложка ну очень роскошна. Так - в этом году урожай на релизы, ну просто что надо - Suffocation, Dying Fetus, Broken Hope, Immolation.
UPD^ С Рассолом соглашусь - у Барнса первая облога, очень кошерна - на диджипаке, да и вообще смотрится шикарно.
Hellg
14 апр 2017, 17:35
Suffocation обложку просто надо было в красных тонах сделать и всё прокатило бы.
for example
14 апр 2017, 18:19
У сиксфитандера на тру карнаж самый годный кавер, как и сам альбом.
Suicide333Poly
14 апр 2017, 19:39
бенскотер бесспортно крут, но тут арт не очень, какой то горовый сюрреализм
у нового саффо стильнее арт и по цветам ок, в отличии от их откровенно говёных артов 2006-2013, на сигрейва чтоли тогда бабла не хватило... ))
and3223r
14 апр 2017, 22:32
Ничего, ничего.
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rassol
for example
vasso
дети двенадцатилетние, бляха муха))))))
от же доебались все до саффы.
rassol
YNWA
vasso
хуже чем у сикс фит андера уже никто не нарисует))
YNWA
rassol
YNWA
rassol
Svarg_1349
UPD^ С Рассолом соглашусь - у Барнса первая облога, очень кошерна - на диджипаке, да и вообще смотрится шикарно.
Hellg
for example
Suicide333Poly
у нового саффо стильнее арт и по цветам ок, в отличии от их откровенно говёных артов 2006-2013, на сигрейва чтоли тогда бабла не хватило... ))
and3223r
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