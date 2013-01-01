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*Avatarium*



14 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома AVATARIUM

30 мар 2017 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

7 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATARIUM

23 фев 2017 : 		 Новый альбом AVATARIUM выйдет весной

15 янв 2017 : 		 AVATARIUM приступили к записи альбома

9 май 2016 : 		 Видео с выступления AVATARIUM

8 янв 2016 : 		 Новое видео AVATARIUM

15 окт 2015 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

15 сен 2015 : 		 Рассказ о записи нового альбома AVATARIUM

3 сен 2015 : 		 Рассказ о записи нового альбома AVATARIUM

25 авг 2015 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

10 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVATARIUM

12 июн 2015 : 		 Новый альбом AVATARIUM выйдет в октябре

14 ноя 2014 : 		 Трейлер нового ЕР AVATARIUM

9 окт 2014 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

2 окт 2014 : 		 Тизер нового ЕР AVATARIUM

18 сен 2014 : 		 Новый миньон AVATARIUM выйдет в ноябре

16 июн 2014 : 		 Видео с выступления AVATARIUM

20 май 2014 : 		 AVATARIUM начали запись ЕР

6 апр 2014 : 		 LEIF EDLING не выступит с AVATARIUM на Roadburn

29 ноя 2013 : 		 Новое видео AVATARIUM

31 окт 2013 : 		 Новый альбом AVATARIUM доступен для прослушивания

21 окт 2013 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

2 окт 2013 : 		 Видео с текстом от AVATARIUM

13 сен 2013 : 		 Новый альбом AVATARIUM выйдет в ноябре

31 июл 2013 : 		 AVATARIUM на NUCLEAR BLAST RECORDS

9 май 2013 : 		 Лидер CANDLEMASS основал AVATARIUM

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|||| 14 апр 2017

Трейлер нового альбома AVATARIUM

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AVATARIUM опубликовали первый трейлер к новому альбому "Hurricanes And Halos", выход которого намечен на двадцать шестое мая на Nuclear Blast.

AVATARIUM: First Trailer For 'Hurricanes And Halos' Album



avatariumhurricanescd




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