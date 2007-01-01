14 апр 2017



Новая песня LINKIN PARK "Good Goodbye", новая песня группы LINKIN PARK, в записи которой принимали участие президент хип-хоп лейбла G.O.O.D. Music Pusha T и британский реппер Stormzy, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "One More Light", выход которого запланирован на девятнадцатое мая.























+2 -19



( 17 ) просмотров: 2924

