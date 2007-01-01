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*Linkin Park*



14 апр 2017 : 		 Новая песня LINKIN PARK

3 апр 2017 : 		 Вокалист LINKIN PARK: "Мы хотим исполнять реальную поп-музыку"

17 мар 2017 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

10 мар 2017 : 		 Новое видео LINKIN PARK

1 мар 2017 : 		 LINKIN PARK в "The Late Late Show With James Corden"

17 фев 2017 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

17 фев 2017 : 		 Новая песня LINKIN PARK

14 фев 2017 : 		 Обложка нового альбома LINKIN PARK

20 янв 2017 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Ожидайте неожиданного»

23 дек 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK уверен, что группа попадёт в Зал славы рок-н-ролла

2 дек 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Не нужно называть KINGS OF CHAOS супергруппой»

30 ноя 2016 : 		 Специальный проект LINKIN PARK

2 сен 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK очень гордится новыми песнями

9 авг 2016 : 		 LINKIN PARK: «Мы пошли непростым путём»

25 июл 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK вступился за товарища

21 июл 2016 : 		 Фронтмен LINKIN PARK утверждает, что его группа «не дала умереть металлу»

29 июн 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом

17 июн 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK исполняет ALICE IN CHAINS, GUNS N' ROSES, BLACK SABBATH

26 май 2016 : 		 Видео из студии от LINKIN PARK

26 апр 2016 : 		 В новый альбом LINKIN PARK будут "вложены сердце и душа" музыкантов

22 апр 2016 : 		 Животные исполняют хит LINKIN PARK

7 апр 2016 : 		 LINKIN PARK рассказали о своих новых песнях

5 мар 2016 : 		 LINKIN PARK предлагают бесплатно скачать дебютный альбом

29 янв 2016 : 		 LINKIN PARK экспериментируют на новом альбоме

18 янв 2016 : 		 MIKE SHINODA о новом альбом LINKIN PARK

8 янв 2016 : 		 LINKIN PARK в студии

11 сен 2015 : 		 MIKE SHINODA: «Мы никогда не отождествляли LINKIN PARK с ню-металлом»

27 июл 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK

26 июн 2015 : 		 Новое видео Steve Aoki feat. LINKIN PARK

23 июн 2015 : 		 Новое видео проекта вокалиста LINKIN PARK

24 май 2015 : 		 Выступления LINKIN PARK, VOLBEAT не состоялись из-за плохой погоды

11 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK

30 янв 2015 : 		 Вокалист LINKIN PARK идёт на поправку

20 янв 2015 : 		 Вокалист LINKIN PARK повредил ногу

4 дек 2014 : 		 MIKE SHINODA вспоминает, как участники LINKIN PARK помогли CHESTER'у BENNINGTON'у преодолеть наркозависимость

4 сен 2014 : 		 Песня LINKIN PARK в 20 стилях за 10 секунд

12 авг 2014 : 		 Вокалист LINKIN PARK не переживает, что новый альбом не попал на первое место в Billboard

1 авг 2014 : 		 Новое видео LINKIN PARK

21 июн 2014 : 		 LINKIN PARK в 'Jimmy Kimmel Live!'

12 июн 2014 : 		 Новое видео LINKIN PARK

8 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK

4 июн 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

2 июн 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

31 май 2014 : 		 Новая песня LINKIN PARK

6 май 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

30 апр 2014 : 		 LINKIN PARK о гостях на новом альбоме

28 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома LINKIN PARK

14 апр 2014 : 		 LINKIN PARK хотят отойти от мягкости в звучании

10 апр 2014 : 		 Обложка нового альбома LINKIN PARK

14 мар 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

10 фев 2014 : 		 Вокалист LINKIN PARK о новом альбоме

25 сен 2012 : 		 LINKIN PARK стали первой рок-группой, набравшей миллиард просмотров на YouTube

31 авг 2012 : 		 Новое видео LINKIN PARK

5 июн 2012 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта LINKIN PARK

25 май 2012 : 		 Новое видео LINKIN PARK

21 май 2012 : 		 LINKIN PARK на Billboard Music Awards 2012

15 май 2012 : 		 Первое превью нового альбома LINKIN PARK

16 апр 2012 : 		 Новый альбом LINKIN PARK выйдет в июне: новый трек доступен для прослушивания

29 мар 2012 : 		 Новый сингл LINKIN PARK выйдет в апреле

23 мар 2012 : 		 LINKIN PARK на новом альбоме решили уйти от электроники

13 сен 2011 : 		 Mike Shinoda из LINKIN PARK написал саундтрек к фильму

4 сен 2011 : 		 LINKIN PARK собрали более 350 000$ в поддержку Японии

3 июн 2011 : 		 Новое видео LINKIN PARK

24 май 2011 : 		 LINKIN PARK выступят в Москве бесплатно

20 апр 2011 : 		 Новый сингл LINKIN PARK в саундтреке "Трансформеры-3"

13 янв 2011 : 		 LINKIN PARK хотели "дать США больше времени на знакомство с новым альбомом"

3 ноя 2010 : 		 Фронтмен LINKIN PARK о своей роли в фильме "Пила 3D"

9 окт 2010 : 		 Новое видео LINKIN PARK

6 окт 2010 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Сейчас люди получают музыку из других источников»

22 сен 2010 : 		 Новый альбом LINKIN PARK возглавил американские чарты

13 сен 2010 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания

9 сен 2010 : 		 Семплы со "String Tribute" LINKIN PARK

3 сен 2010 : 		 Новая песня LINKIN PARK

28 авг 2010 : 		 Новое видео LINKIN PARK

3 авг 2010 : 		 Новая песня LINKIN PARK

26 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LINKIN PARK

9 июл 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома LINKIN PARK

16 мар 2010 : 		 LINKIN PARK открывают архивы

24 янв 2010 : 		 LINKIN PARK готовят новое

11 янв 2010 : 		 LINKIN PARK выпустят новую песню через iPhone

24 сен 2009 : 		 MIKE SHINODA о новом альбоме LINKIN PARK

6 авг 2009 : 		 Вокалист LINKIN PARK откроет художественную выставку

13 июн 2009 : 		 Новое видео от LINKIN PARK

25 май 2009 : 		 LINKIN PARK активно работают над новым альбомом

19 май 2009 : 		 Новая песня LINKIN PARK

12 май 2009 : 		 LINKIN PARK появятся на iPhone

28 апр 2009 : 		 LINKIN PARK работают над музыкой к фильму «Трансформеры 2»

14 май 2008 : 		 Видеоклип LINKIN PARK и рэпера BUSTA RHYMES в сети

27 фев 2008 : 		 Вынесен приговор женщине, преследовавшей вокалиста LINKIN PARK

7 фев 2008 : 		 LINKIN PARK работают над видео к песне "Given Up"

4 ноя 2007 : 		 LINKIN PARK стали лучшей группой по мнению MTV

18 окт 2007 : 		 Вокалист LINKIN PARK сломал руку во время концерта

16 окт 2007 : 		 Новое видео от LINKIN PARK

7 июн 2007 : 		 Опубликовано видео с выступления LINKIN PARK на фестивале Rock Am Ring

6 июн 2007 : 		 LINKIN PARK: Работа над этим альбомом была особенной

28 май 2007 : 		 Jane Air разогреют LINKIN PARK

2 май 2007 : 		 LINKIN PARK просят в Москве гостеприимства, адекватных охранников и опытных врачей

11 апр 2007 : 		 LINKIN PARK штурмуют чарты

19 мар 2007 : 		 Фрагмент нового сингла LINKIN PARK доступен в сети

19 фев 2007 : 		 LINKIN PARK приступили к микшированию нового альбома

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Новая песня LINKIN PARK

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"Good Goodbye", новая песня группы LINKIN PARK, в записи которой принимали участие президент хип-хоп лейбла G.O.O.D. Music Pusha T и британский реппер Stormzy, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "One More Light", выход которого запланирован на девятнадцатое мая.





Listen To New LINKIN PARK Song 'Good Goodbye' Feat. PUSHA T, STORMZY






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КомментарииСкрыть/показать 17 )

Fixxxxer
14 апр 2017, 01:16		Снуп Дога только не хватает

Orgik
14 апр 2017, 01:36		"уууууоооооуууууоооооо" стайл. Это новый уровень творческого падения.

Exterminator
14 апр 2017, 04:18		#uououcore

Benji Marshall
14 апр 2017, 07:47		фото...сначала подумал, что шура

Blick
14 апр 2017, 09:36		- Эй парни, а еще более безликое дерьмо может состряпать? - Да без проблем, сделаем. Говнинкин парк 2017 г.

zahar-vl
14 апр 2017, 09:53		Новости об этой команде в последнее время как пропаганда гандонов в женском монастыре...неуместно.

father
14 апр 2017, 10:02		Не удивлюсь, если следующий альбом будет в стиле какого-нибудь брутал-дэт-мясища. Ну а вот этот вот послушаю только для того, чтобы найти какую-то песенку и кавернуть с моей акапелльной бандой. Хотя ещё подумаю, стоит ли этим обмазываться:)

Altair21
14 апр 2017, 12:03		А чё хорошая годная поп/айрэнби вещь, забудьте уже о ЛП как о рок музыке, они к ней отношения не имеют

DirtyPigs
14 апр 2017, 12:43		ссака

kordax
14 апр 2017, 13:03		Дно пробито.

marquee
14 апр 2017, 13:26		Проститутки

and3223r
14 апр 2017, 14:03		ух, ты, ёпте...

Pandem Light
14 апр 2017, 15:01		Нормальная песня, прекрасный сборник всех поп-шаблонов последних лет. Если бы не исполнитель, я бы подумал, что это такая качественная пародия.

alexprogman
14 апр 2017, 15:54		Мне кажется уже вполне пришло время больше не писать об этой группе на страницах Дарксайда.

GeraldFromRivia
14 апр 2017, 16:45		В смысле не писать? А волны говен и батхерта? Ты еще про метлу, слеер, рыжего и нихтвишь скажи не писать! О чем тогда писать, о музыке штоле?!!

ZzergRusher
14 апр 2017, 17:28		Linkin Park - поставляем срач и разорванные пердаки с 2007-го

Flaming
14 апр 2017, 23:21		Наконец-то до многих дошло, что это попса и говно.
А в 2001-м такие слова никто и слушать от меня не хотел, и очень даже обзывали дураком.
Надеюсь про Бизкит и Крид тоже ни у кого иллюзий нет.


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