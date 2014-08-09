14 апр 2017



Барабанщик METALLICA очень доволен приёмом нового альбома В ходе недавнего визита на канадскую радиостанцию CFOX барабанщик METALLICA Lars Ulrich ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что последняя работа группы, "Hardwired… To Self-Destruct", содержит в себе элементы всех прошлых релизов группы:



«За последние полгода я изъездил вдоль и поперёк эту замечательную планету и побывал на огромном количестве шоу, дав множество интервью. И я слышал много аналогий и оценок нашей работы. И большая часть из них невероятно положительны и очень лестны. Я слышал всякое: "METALLICA вернулась к тому-то, вернулась к сему-то, или сделала это вновь", и считаю, что лучшее, что я могу ответить на такое - просто кивать головой и соглашаться.



Когда мы работали над пластинкой, нашей основной целью было собрать лучшие песни из всех, что у нас были на тот момент. И иногда в прошлом наши пластинки были сродни некоему лозунгу, или заявлению, или какой-то точкой нового отсчёта, которая была более очевидна для всех, или на которой мы больше творчески фокусировались... А на новом альбоме ничего подобного не было; никакой особенной цели. Мы просто хотели, как я уже сказал, взять лучшие песни и сделать лучшую из возможных на текущий момент записей. Я не думаю, что есть некий единственно правильный или неправильный путь рассматривать эти песни в каком-либо едином контексте.



Многие люди проводят какие-то параллели с прошлыми работами и я не собираюсь с ними спорить. Я ошарашен и немного смущён тем количеством любви и принятия направления этого альбома. Люди по-настоящему приняли этот альбом так, как мы даже не предполагали. Так что я очень рад такому развитию событий. И остальные не меньше. И, как я уже сказал, если люди думают что это похоже на то, или иное, то я не собираюсь их переубеждать. Это просто означает, что людей цепляет эта запись, и я очень ценю это. Так что прямо сейчас быть в METALLICA очень неплохо!»











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