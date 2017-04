14 апр 2017



Новая песня SEETHER "Nothing Left", новая песня SEETHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из грядущего альбома "Poison The Parish", выход которого запланирован на двенадцатое мая на лейбле Canine Riot Records.



Трек-лист:



01. “Stoke the Fire”

02. “Betray and Degrade”

03. “Something Else”

04. “I’ll Survive”

05. “Let You Down”

06. “Against the Wall”

07. “Let Me Heal”

08. “Saviours”

09. “Nothing Left”

10. “Count Me Out”

11. “Emotionless”

12. “Sell My Soul”























