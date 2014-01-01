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*Seether*



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2 май 2014 : 		 Новая песня SEETHER

23 фев 2014 : 		 Видео с текстом от SEETHER

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|||| 14 апр 2017

Новая песня SEETHER

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"Nothing Left", новая песня SEETHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из грядущего альбома "Poison The Parish", выход которого запланирован на двенадцатое мая на лейбле Canine Riot Records.

Трек-лист:

01. “Stoke the Fire”
02. “Betray and Degrade”
03. “Something Else”
04. “I’ll Survive”
05. “Let You Down”
06. “Against the Wall”
07. “Let Me Heal”
08. “Saviours”
09. “Nothing Left”
10. “Count Me Out”
11. “Emotionless”
12. “Sell My Soul”

SEETHER: New Song 'Nothing Left' Available For Streaming







seetherpisontheparishcd




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