14 апр 2017



Новый альбом TOMBS выйдет летом TOMBS выпустят новую работу, получившую название "The Grand Annihilation", шестнадцатого июня на Metal Blade Records. Продюсером материала был Erik Rutan (CANNIBAL CORPSE, SOILENT GREEN, BELPHEGOR, HATE ETERNAL):



01. Black Sun Horizon

02. Cold

03. Old Wounds

04. November Wolves

05. Underneath

06. Way Of The Storm

07. Shadows At The End Of The World

08. Walk With Me In Nightmares

09. Saturnalian

10. Temple Of Mars



Первый сингл с альбома, "Cold", доступен к прослушиванию ниже.











+1 -2



просмотров: 314