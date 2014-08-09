15 апр 2017



Гитарист METALLICA "обожает" альбом "Lulu" В ходе разговора с чилийским изданием HumoNegro.com, гитарист METALLICA Kirk Hammett ответил на вопрос о своём текущем отношении к одному из самых спорных релизов группы - совместному с ныне покойным Лу Ридом диску "Lulu".



"Я считаю, что это одна из самых прекрасных пластинок, которые мы когда-либо выпускали! Ведь её можно назвать работой METALLICA, в то время как она, на самом деле, ею вовсе не является. Наверное, именно потому эти песни так страшно недооценили и недопоняли. Слушатели, видимо, ожидали от нас альбома полного металлических вещей с вокалом Лу Рида, но мы не собирались записывать нечто подобное... Нас интересовало реальное совместнoе творчество - два совершенно разных артиста, которые встречаются и создают нечто абсолютно новое и уникальное... Именно потому, что 'Lulu' - уникальный штучный товар, я считаю это огромным плюсом в нашу пользу. Обожаю эти песни и до сих пор их регулярно слушаю для собственного удовольствия. Жаль, конечно, что Лу уже покинул наш мир... Но если вы спрашиваете меня о моём отношении к 'Lulu' спустя вот уже столько лет - я считаю, что это один из самых важных альбомов, в записи которых я когда-либо принимал участие".



















+6 -11



( 10 ) просмотров: 1639

