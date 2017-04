сегодня



Новое видео GOD DETHRONED "The World Ablaze", новое видео группы GOD DETHRONED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The World Ablaze", выходящего пятого мая на Metal Blade Records.



Трек-лист:



“A Call To Arms”

“Annihilation Crusade”

“The World Ablaze”

“On The Wrong Side Of The Wire”

“Close To Victory”

“Konigsberg”

“Escape Across The Ice (The White Army)”

“Breathing Through Blood”

“Messina Ridge”

“The 11th Hour”















