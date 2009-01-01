14 апр 2017



Концертное видео BLACK SABBATH 1970 года Редкое концертное видео BLACK SABBATH - исполнение композиции "Paranoid" на фестивале Bilzen Pop, проходившем двадцать первого августа 1970 года в Бельгии, доступно для просмотра ниже.









+7 -0



( 1 ) просмотров: 786

