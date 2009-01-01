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*Black Sabbath*



14 апр 2017 : 		 Концертное видео BLACK SABBATH 1970 года

10 апр 2017 : 		 TONY IOMMI сводит последнее шоу BLACK SABBATH

6 апр 2017 : 		 Басист BLACK SABBATH: «Новый альбом мог быть блюзовым»

3 мар 2017 : 		 Последние шоу BLACK SABBATH собрали почти три миллиона долларов

26 фев 2017 : 		 Бывший барабанщик BLACK SABBATH считает, что "металл берёт за душу"

23 фев 2017 : 		 Концертное видео BLACK SABBATH

12 фев 2017 : 		 OZZY OSBOURNE похвалил гитариста BLACK SABBATH

8 фев 2017 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Мы можем ещё что-то записать»

6 фев 2017 : 		 Официальное видео последней песни BLACK SABBATH

6 фев 2017 : 		 Басист BLACK SABBATH: «Объявить о роспуске группы было совершенно естественно»

5 фев 2017 : 		 BLACK SABBATH отыграли финальное шоу

3 фев 2017 : 		 Видео с последнего шоу BLACK SABBATH в Лондоне

30 янв 2017 : 		 Умер бывший клавишник BLACK SABBATH

28 янв 2017 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

25 янв 2017 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

20 янв 2017 : 		 Концертная запись BLACK SABBATH 1969 года

13 янв 2017 : 		 BLACK SABBATH возглавили чарты

27 дек 2016 : 		 Документальный фильм о фестивале California Jam 1974 года

4 дек 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

1 дек 2016 : 		 Винтажное видео BLACK SABBATH

19 ноя 2016 : 		 Ранняя версия "Iron Man" BLACK SABBATH

18 ноя 2016 : 		 Рассказ об издании альбома BLACK SABBATH

14 ноя 2016 : 		 BLACK SABBATH отыграли последнее шоу в США

12 ноя 2016 : 		 Басист BLACK SABBATH: «Моя жизнь будет пуста без группы»

3 ноя 2016 : 		 Басист BLACK SABBATH: «Сейчас я играю как никогда здорово!»

26 сен 2016 : 		 Видео полного выступления BLACK SABBATH

19 сен 2016 : 		 OZZY о конце BLACK SABBATH: «Нельзя заниматься этим вечно»

17 сен 2016 : 		 Делюкс-издание BLACK SABBATH выйдет осенью

15 сен 2016 : 		 Сборник BLACK SABBATH выйдет осенью

6 сен 2016 : 		 BILL WARD вновь критикует слова вокалиста BLACK SABBATH

24 авг 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

21 авг 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

19 авг 2016 : 		 BLACK SABBATH открыли прощальный тур в США

15 авг 2016 : 		 Редкие вещи BLACK SABBATH выставлены на аукцион

11 авг 2016 : 		 Книга 'The Complete History Of Black Sabbath: What Evil Lurks' выйдет осенью

12 июл 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

28 июн 2016 : 		 OZZY OSBOURNE: «Ухожу не я, уходят BLACK SABBATH»

27 июн 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

21 июн 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

12 июн 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

10 июн 2016 : 		 VINNY APPICE вспомнил, как его зад пострадал в BLACK SABBATH

9 июн 2016 : 		 Прощальный тур BLACK SABBATH завершится в 2017

9 июн 2016 : 		 Басист BLACK SABBATH о том, как попал за решетку

7 июн 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

4 июн 2016 : 		 VINNY APPICE не знает, почему его не пригласили на финальный тур BLACK SABBATH

3 июн 2016 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Очень грустно, когда понимаешь, что это последний тур»

2 июн 2016 : 		 Басист BLACK SABBATH вложился в поимку живодёра

19 май 2016 : 		 Купи дом басиста BLACK SABBATH

13 май 2016 : 		 Вокалисты SLIPKNOT и DISTURBED исполнили классику BLACK SABBATH

24 апр 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

17 апр 2016 : 		 Видео полного концерта BLACK SABBATH

14 апр 2016 : 		 Концерты BLACK SABBATH вновь в чартах

13 апр 2016 : 		 Басист BLACK SABBATH хочет написать мемуары

13 апр 2016 : 		 Басист BLACK SABBATH: «Лучше уйти на вершине карьеры, чем тянуть резину до последнего»

31 мар 2016 : 		 Весенняя коллекция от BLACK SABBATH

30 мар 2016 : 		 OZZY OSBOURNE уверяет, что текущий тур BLACK SABBATH "точно последний"

29 мар 2016 : 		 Басист BLACK SABBATH: "Мы уходим на пике творчества"

21 мар 2016 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: "Мы бы хотели закончить там, где начинали"

17 мар 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

14 мар 2016 : 		 Концертное видео BLACK SABBATH

10 мар 2016 : 		 OZZY: «Я не говорил, что больше не буду записываться с Tony или Geezer'ом»

3 мар 2016 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления BLACK SABBATH

29 фев 2016 : 		 BLACK SABBATH отыграли последнее шоу в Нью-Йорке

25 фев 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

21 фев 2016 : 		 Гитарист BLACK SABBATH отметил день рождения на сцене

14 фев 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

11 фев 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

8 фев 2016 : 		 BLACK SABBATH продолжили тур

6 фев 2016 : 		 Ozzy готов зажечь уже в субботу

4 фев 2016 : 		 BLACK SABBATH отменили выступление в Ванкувере

1 фев 2016 : 		 Видео полного выступления BLACK SABBATH

31 янв 2016 : 		 BLACK SABBATH отменили два концерта

29 янв 2016 : 		 GEEZER BUTLER принёс извинения BILL'у WARD'у

26 янв 2016 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

26 янв 2016 : 		 GEEZER BUTLER: «BILL WARD отказался сыграть на последнем шоу BLACK SABBATH»

24 янв 2016 : 		 Четыре ранее непубликовавшихся трека BLACK SABBATH доступны для прослушивания

22 янв 2016 : 		 Гитарист BLACK SABBATH получит очередную награду

21 янв 2016 : 		 BLACK SABBATH открыли прощальный тур

21 янв 2016 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Сложно будет сказать "вот и всё"»

21 янв 2016 : 		 Басист BLACK SABBATH: «Проблема Bill'a в его состоянии»

20 янв 2016 : 		 OZZY: «Это и правда конец BLACK SABBATH»

16 янв 2016 : 		 Видео с репетиции BLACK SABBATH

15 янв 2016 : 		 Четыре ранее не публиковавшихся трека BLACK SABBATH выйдут на CD

14 янв 2016 : 		 BLACK SABBATH объявили имя барабанщика, который поедет в финальный тур

10 дек 2015 : 		 OZZY OSBOURNE: «Людям не очень интересно слышать новую музыку BLACK SABBATH»

6 дек 2015 : 		 Переиздания альбомов BLACK SABBATH выйдет в январе

26 ноя 2015 : 		 Гитарист BLACK SABBATH "хотел бы выпустить что-то новое"

23 ноя 2015 : 		 VINNY APPICE о BLACK SABBATH

9 ноя 2015 : 		 TONY IOMMI: «Я живу и дышу BLACK SABBATH»

30 окт 2015 : 		 OZZY OSBOURNE объяснил, почему не будет нового альбома BLACK SABBATH

28 окт 2015 : 		 OZZY OSBOURNE: "Это конец BLACK SABBATH, поверьте мне"

24 окт 2015 : 		 Музыканты MEGADETH, TESTAMENT рассуждают о том, должны ли BLACK SABBATH выступить с Bill Ward

23 окт 2015 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я играю от души»

20 окт 2015 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Не думаю, что Bill Ward будет с нами»

30 сен 2015 : 		 BLACK SABBATH простятся с Европой в Москве

6 сен 2015 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: "Я устал, я ухожу..."

4 сен 2015 : 		 BLACK SABBATH объявили о финальном туре

23 июл 2015 : 		 Взял ли гитарист BLACK SABBATH рифф для "Paranoid" из песни HALF LIFE?

16 июн 2015 : 		 Гитарист BLACK SABBATH планирует пересвести альбом "Forbidden"

29 май 2015 : 		 Ранние альбомы BlACK SABBATH будут переизданы на виниле

22 май 2015 : 		 BLACK SABBATH и BILL WARD получили награду

28 апр 2015 : 		 BLACK SABBATH отыграют последние концерты в 2016

9 апр 2015 : 		 BLACK SABBATH не выступят на OZZFEST в Японии

13 фев 2015 : 		 Первый альбом BLACK SABBATH вышел ровно 45 лет назад

30 янв 2015 : 		 Басист BLACK SABBATH поблагодарил фэнов за поддержку

29 янв 2015 : 		 Басист BLACK SABBATH арестован за пьяный дебош

1 янв 2015 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от MAC SABBATH

24 окт 2014 : 		 OZZY OSBOURNE рассказал о новом альбоме BLACK SABBATH

6 окт 2014 : 		 "The Many Faces Of BLACK SABBATH" выйдет в ноябре

30 сен 2014 : 		 BLACK SABBATH отправятся в студию в 2015-м году

12 июл 2014 : 		 Видео полного выступления BLACK SABBATH

11 июл 2014 : 		 BLACK SABBATH и CONVERSE выпустили новые кеды

6 июл 2014 : 		 BLACK SABBATH получили платиновую награду

5 июл 2014 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: "Увидимся в следующем туре!"

23 июн 2014 : 		 Видео полного выступления BLACK SABBATH

10 июн 2014 : 		 Вокалист BLACK SABBATH о проблемах со звуком в Москве

3 июн 2014 : 		 BLACK SABBATH принесли извинения московским поклонникам

2 июн 2014 : 		 Сообщение от организаторов BLACK SABBATH в Москве

15 май 2014 : 		 Басист BLACK SABBATH предлагает награду за убийцу кошек

8 май 2014 : 		 SAM DUNN снимет документальный фильм о BLACK SABBATH

29 апр 2014 : 		 Видео полного выступления BLACK SABBATH

17 апр 2014 : 		 Сборы BLACK SABBATH в Канаде

14 апр 2014 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH: «OZZY, TONY и GEEZER жгут круче 20-летних»

8 апр 2014 : 		 BLACK SABBATH получили платину в Канаде

7 апр 2014 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что не против поработать над ещё одним альбомом BLACK SABBATH

3 апр 2014 : 		 BLACK SABBATH открыли североамериканский тур

7 мар 2014 : 		 Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет в апреле

11 фев 2014 : 		 TONY IOMMI: «BLACK SABBATH слишком загружены туром, чтобы думать о сочинении материала»

30 янв 2014 : 		 BLACK SABBATH выпускают благотворительный сингл

27 янв 2014 : 		 BLACK SABBATH получили Грэмми

26 янв 2014 : 		 Классические альбомы BLACK SABBATH вернулись в BILLBOARD

21 янв 2014 : 		 Песня BLACK SABBATH в рекламе фильма "300: Rise Of An Empire"

25 дек 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

23 дек 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

22 дек 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

17 дек 2013 : 		 Музыканты BLACK SABBATH о зависимости OZZY

12 дек 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

11 дек 2013 : 		 BLACK SABBATH о номинации на Грэмми

9 дек 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

7 дек 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

7 дек 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

4 дек 2013 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового концерта BLACK SABBATH

2 дек 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

28 ноя 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

25 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD BLACK SABBATH

21 ноя 2013 : 		 Гитарист BLACK SABBATH получил степень

17 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового DVD BLACK SABBATH

16 ноя 2013 : 		 Трейлер нового DVD BLACK SABBATH

11 ноя 2013 : 		 BILL WARD не может слушать новый альбом BLACK SABBATH

1 ноя 2013 : 		 Гитарист BLACK SABBATH о южноамериканском туре

18 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD BLACK SABBATH

3 окт 2013 : 		 Детали концертного релиза BLACK SABBATH

1 окт 2013 : 		 BLACK SABBATH получили EYEGORE AWARDS

1 окт 2013 : 		 JOEY JORDISON не видит BLACK SABBATH без BILL’A WARD’A

17 сен 2013 : 		 BLACK SABBATH номинированы на MTV Europe Music Award

13 сен 2013 : 		 BLACK SABBATH выпустят DVD

10 сен 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

6 сен 2013 : 		 TONY IOMMI не исключает возможности записи ещё одного нового альбома BLACK SABBATH

30 авг 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

28 авг 2013 : 		 BUTLER: «Если бы WARD играл как прежде, мы приняли бы его с распростёртыми объятиями»

22 авг 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

21 авг 2013 : 		 Басист BLACK SABBATH будет отмечен на Bass Player Live! 2013

16 авг 2013 : 		 GEEZER BUTLER: «Это, возможно, последний тур BLACK SABBATH»

15 авг 2013 : 		 Двойное золото BLACK SABBATH

15 авг 2013 : 		 OZZY OSBOURNE: «BILL WARD явился в реюнион BLACK SABBATH "старичком"»

14 авг 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

12 авг 2013 : 		 TONY IOMMI: «Выступать с BLACK SABBATH сейчас лучше, чем 40 лет назад»

10 авг 2013 : 		 BLACK SABBATH получат премию Classic Rock Roll Of Honour в номинации Living Legends

7 авг 2013 : 		 OZZY: «Избыточный вес мешает WARD'у выступать с BLACK SABBATH»

30 июл 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

29 июл 2013 : 		 Вокалист BLACK SABBATH об успехе нового альбома

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

26 июл 2013 : 		 BLACK SABBATH открыли североамериканское турне

14 июл 2013 : 		 We Sold Our Soul For Rock 'N' Roll, Technical Ecstasy, Never Say Die! BLACK SABBATH выйдут на виниле

30 июн 2013 : 		 Басист BLACK SABBATH хотел назвать последний сингл группы 'американским джихадом'

28 июн 2013 : 		 RICK RUBIN о работе с BLACK SABBATH

27 июн 2013 : 		 Новые ремни гитариста BLACK SABBATH

22 июн 2013 : 		 OZZY OSBOURNE хочет чтобы BILL WARD принял участие в записи следующего альбома BLACK SABBATH

21 июн 2013 : 		 Ozzy: «Будущее BLACK SABBATH зависит от Tony»

18 июн 2013 : 		 OZZY OSBOURNE: 'Я не помню ничего из девяностых'

15 июн 2013 : 		 OZZY OSBOURNE о новом альбоме BLACK SABBATH

13 июн 2013 : 		 BLACK SABBATH в Town Hall

12 июн 2013 : 		 Новое видео BLACK SABBATH

11 июн 2013 : 		 Рассказ о супер-делюкс-издании последнего альбома BLACK SABBATH

10 июн 2013 : 		 Новое видео BLACK SABBATH

8 июн 2013 : 		 OZZY OSBOURNE о новом диске BLACK SABBATH: 'Это наш лучший и последний альбом'

4 июн 2013 : 		 Новый альбом BLACK SABBATH доступен для прослушивания

2 июн 2013 : 		 Премьера студийной версии новой песни BLACK SABBATH

2 июн 2013 : 		 TONY IOMMI о разрыве с BILL'ом WARD'ом и своей роли в истории BLACK SABBATH

31 май 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

29 май 2013 : 		 OZZY OSBOURNE о новом альбоме BLACK SABBATH и разрыве c BILL'ом WARD'ом

26 май 2013 : 		 TONY IOMMI был шокирован отношением BILL'a WARD'a к реюниону BLACK SABBATH

25 май 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

17 май 2013 : 		 BLACK SABBATH в 'CSI: Crime Scene Investigation'

14 май 2013 : 		 Видео полного концерта BLACK SABBATH

12 май 2013 : 		 BLACK SABBATH в 'CSI: Crime Scene Investigation': репортаж из-за кулис

4 май 2013 : 		 OZZY OSBOURNE о неучастии BILL WARD'a в реюнионе BLACK SABBATH

2 май 2013 : 		 BLACK SABBATH исполнили еще одну новую песню

1 май 2013 : 		 Версия Best Buy нового альбома BLACK SABBATH будет доступна с бонус-треком

1 май 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

30 апр 2013 : 		 BLACK SABBATH исполнили еще одну новую песню

26 апр 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

23 апр 2013 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

22 апр 2013 : 		 TONY IOMMI о новом альбоме BLACK SABBATH и своей борьбе с раком

21 апр 2013 : 		 OZZY OSBOURNE о новом альбоме BLACK SABBATH

20 апр 2013 : 		 BLACK SABBATH открыли тур

20 апр 2013 : 		 Делюкс-издание BLACK SABBATH будет выпущено с тремя бонусами

19 апр 2013 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: "Итак, мы готовы к туру"

19 апр 2013 : 		 Новая песня BLACK SABBATH

15 апр 2013 : 		 Новый сингл BLACK SABBATH выйдет на этой неделе

14 апр 2013 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: Я никогда не работал с таким проюсером, как RICK RUBIN

11 апр 2013 : 		 Первые впечатления от новых песен BLACK SABBATH

11 апр 2013 : 		 BLACK SABBATH исполнят новую песню в финале "CSI"

10 апр 2013 : 		 Басист BLACK SABBATH о новом альбоме

8 апр 2013 : 		 Европейский тур BLACK SABBATH

5 апр 2013 : 		 OZZY OSBOURNE о новом альбоме BLACK SABBATH

5 апр 2013 : 		 Обложка и фрагмент новой песни BLACK SABBATH

2 апр 2013 : 		 Вышел греческий трибьют BLACK SABBATH

14 мар 2013 : 		 Новый альбом BLACK SABBATH выйдет в июне

13 мар 2013 : 		 BLACK SABBATH в студии

12 мар 2013 : 		 BLACK SABBATH: TONY IOMMI не позволил болезни повлиять на альбом

20 фев 2013 : 		 Сын OZZY OSBOURNE снял документальный фильм о новом альбоме BLACK SABBATH

13 фев 2013 : 		 BLACK SABBATH: Видео из студии

12 фев 2013 : 		 BLACK SABBATH в студии: тизер

10 фев 2013 : 		 OZZY: "Новый альбом BLACK SABBATH звучит как сатанинский блюз"

1 фев 2013 : 		 BLACK SABBATH начнут сведение альбома в феврале

28 янв 2013 : 		 Шведская поп-певица записала кавер-версию BLACK SABBATH

25 янв 2013 : 		 Басист BLACK SABBATH о новом альбоме

13 янв 2013 : 		 Название нового альбома BLACK SABBATH

8 янв 2013 : 		 OZZY OSBOURNE продолжил запись вокала для нового альбома BLACK SABBATH

31 дек 2012 : 		 BLACK SABBATH возглавили список самых продаваемых футболок в HMV

26 дек 2012 : 		 OZZY OSBOURNE рассказал об альбоме BLACK SABBATH "Vol. 4"

22 дек 2012 : 		 Гитарист BLACK SABBATH подвел итоги года

4 дек 2012 : 		 В свой день рождения OZZY OSBOURNE записывал вокал для нового альбома BLACK SABBATH

30 ноя 2012 : 		 Билеты на первое шоу BLACK SABBATH в Новой Зеландии были проданы за минуты

29 ноя 2012 : 		 OZZY о новом альбоме BLACK SABBATH

20 ноя 2012 : 		 Гитарист BLACK SABBATH работает в студии

20 ноя 2012 : 		 Рассказ о бокс-сете BLACK SABBATH

19 ноя 2012 : 		 BLACK SABBATH были признаны самой важной группой в истории английского хард-рока

16 ноя 2012 : 		 BLACK SABBATH записывают партии баса

14 ноя 2012 : 		 Виниловый бокс-сет BLACK SABBATH выйдет в декабре

1 ноя 2012 : 		 OZZY OSBOURNE о BLACK SABBATH: "Я никогда не хотел казаться серьёзным или создавать мрачную музыку"

31 окт 2012 : 		 BLACK SABBATH приедут в Австралию в апреле

18 окт 2012 : 		 В новый альбом BLACK SABBATH войдет 12 треков

15 окт 2012 : 		 BLACK SABBATH планируют посетить Австралию в 2013

27 сен 2012 : 		 Гитарист BLACK SABBATH назван величайшим металл-гитаристом

25 авг 2012 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

8 авг 2012 : 		 На фестивале LOLLAPALOOZA пострадала женщина, ждавшая выступления BLACK SABBATH

4 авг 2012 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH

28 июл 2012 : 		 Про-шот с выступления BLACK SABBATH

4 июл 2012 : 		 OZZY OSBOURNE сказал 'что никаких споров между BILL'ом WARD'ом и BLACK SABBATH нет".

15 июн 2012 : 		 Аудиозапись выступления BLACK SABBATH на фестивале DOWNLOAD

11 июн 2012 : 		 BLACK SABBATH выступили на фестивале Download

8 июн 2012 : 		 Tony Iommy (BLACK SABBATH) заявил, что работал над новым альбомом во время курса химиотерапии

3 июн 2012 : 		 У BLACK SABBATH написано 15 песен для альбома

26 май 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления BLACK SABBATH

23 май 2012 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH в Бирмингеме. Дополнение

22 май 2012 : 		 TONY IOMMI о выступлении BLACK SABBATH

21 май 2012 : 		 Bill Ward: «Мои коллеги по BLACK SABBATH перестали разговаривать со мной и отвечать на мои письма некоторое время назад»

21 май 2012 : 		 Видео с выступления BLACK SABBATH в Бирмингеме

20 май 2012 : 		 BLACK SABBATH: BILL WARD попросил нас убрать свои фотографии с официального сайта

20 май 2012 : 		 BLACK SABBATH отыграли первое шоу за семь лет

19 май 2012 : 		 GEEZER BUTLER назвал имя барабанщика BLACK SABBATH

19 май 2012 : 		 Фотографии BILL'a WARD'a убраны с официального сайта BLACK SABBATH

18 май 2012 : 		 BLACK SABBATH:"Мы нашли барабанщика для предстоящих шоу"

16 май 2012 : 		 BILL WARD не примет участия в концертах BLACK SABBATH

10 май 2012 : 		 В июне выйдет "Iron Man: The Best Of Black Sabbath"

6 май 2012 : 		 Билеты на концерт BLACK SABBATH были раскуплены за десять минут

30 апр 2012 : 		 BLACK SABBATH выступят 19 мая...

23 апр 2012 : 		 VINNY APPICE не собирается в BLACK SABBATH

23 апр 2012 : 		 Басист BLACK SABBATH о Берте Уидоне

11 апр 2012 : 		 BLACK SABBATH подтвердили выступление на фестивале LOLLAPALOOZA

27 мар 2012 : 		 Гитарист BLACK SABBATH о своей борьбе с болезнью

24 фев 2012 : 		 BLACK SABBATH отыграют одно шоу в США в августе

19 фев 2012 : 		 BILL WARD "надеется на положительный исход" с BLACK SABBATH

18 фев 2012 : 		 BLACK SABBATH отменяют большую часть мирового турне

15 фев 2012 : 		 SHARON OSBOURNE об ударнике BLACK SABBATH

10 фев 2012 : 		 SHARON OSBOURNE: "У меня нет прав кого-то увольнять из BLACK SABBATH'

8 фев 2012 : 		 BLACK SABBATH нашли замену Bill'y Ward'y?

5 фев 2012 : 		 BILL WARD благодарит поклонников BLACK SABBATH за поддержку

4 фев 2012 : 		 BLACK SABBATH ответили Bill'y Ward'y

3 фев 2012 : 		 BILL WARD может отказаться от участия в реюнионе BLACK SABBATH

1 фев 2012 : 		 В Бирмингеме планируют сделать день BLACK SABBATH

25 янв 2012 : 		 BLACK SABBATH: "Назад, к истокам"

23 янв 2012 : 		 Гитарная терапия для Tony Iommi (BLACK SABBATH)

20 янв 2012 : 		 Басист BLACK SABBATH: Iommi сочинил две новые песни после того, как у него диагностировали рак

19 янв 2012 : 		 BLACK SABBATH по-прежнему планируют выступление на DOWNLOAD

13 янв 2012 : 		 Гитарист BLACK SABBATH Тони Айомми “с нетерпением ждёт лечения”

11 янв 2012 : 		 Теплые пожелания TONY IOMMI от музыкантов JUDAS PRIEST, DISTURBED, LAMB OF GOD, ARCH ENEMY

10 янв 2012 : 		 Пришлите Tony Iommi (BLACK SABBATH) TONY IOMMI свои пожелания

9 янв 2012 : 		 У гитариста BLACK SABBATH обнаружен рак

2 янв 2012 : 		 Новогоднее сообщение гитариста BLACK SABBATH

26 дек 2011 : 		 Поздравления от BLACK SABBATH

12 дек 2011 : 		 Басист BLACK SABBATH "польщен" джемом с METALLICA

18 ноя 2011 : 		 BLACK SABBATH откроют тур в Москве

15 ноя 2011 : 		 BLACK SABBATH заработают более 150 миллионов долларов за реюнион тур

14 ноя 2011 : 		 Лучшие моменты с пресс-конференции BLACK SABBATH

12 ноя 2011 : 		 Видео с пресс-конференции BLACK SABBATH

12 ноя 2011 : 		 Оригинальный состав BLACK SABBATH вновь вместе!

5 ноя 2011 : 		 Таинственное заявление от BLACK SABBATH...

3 ноя 2011 : 		 TONY IOMMI заявил, что сочинил «большое количество» музыки для возможного альбома BLACK SABBATH

26 окт 2011 : 		 IOMMI: Участники BLACK SABBATH давно не собирались вместе

24 окт 2011 : 		 Новый бокс-сет от BLACK SABBATH

24 окт 2011 : 		 IOMMI о воссоединении BLACK SABBATH: "Нам бы всем хотелось этого, но все не так просто"

21 окт 2011 : 		 Тони Айомми подтвердил, что оригинальный состав BLACK SABBATH начал первые за много лет репетиции вместе

11 окт 2011 : 		 OZZY OSBOURNE сообщил, что реюнион BLACK SABBATH находится сейчас "на ранней стадии"

17 авг 2011 : 		 IOMMI отрицает реюнион BLACK SABBATH

16 авг 2011 : 		 BLACK SABBATH официально подтвердили работу над альбомом

16 авг 2011 : 		 BLACK SABBATH объединились?

30 июл 2011 : 		 Бывший вокалист BLACK SABBATH считает, что альбом “Forbidden” не удался

27 июн 2011 : 		 TONY IOMMI (BLACK SABBATH ) гордится тем, что его причисляют к хэви-металлу

27 май 2011 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если воссоединение BLACK SABBATH не состоится, я не буду плакать»

16 май 2011 : 		 Семплы с переиздания BLACK SABBATH

1 май 2011 : 		 OZZY OSBOURNE: "Давление по поводу выпуска нового альбома BLACK SABBATH невероятно"

26 апр 2011 : 		 OZZY о воссоединении BLACK SABBATH: «Честно говоря, я не думаю, что все мы сможем физически это сделать»

14 апр 2011 : 		 "Born Again" BLACK SABBATH будет только ремастирован

11 апр 2011 : 		 Детали переиздания BLACK SABBATH

10 апр 2011 : 		 Делюкс-издание 'Born Again' BLACK SABBATH выйдет в мае

14 фев 2011 : 		 GEEZER BUTLER: воссоединения BLACK SABBATH в классическом составе не будет

25 янв 2011 : 		 OZZY сказал, что оригинальные участники BLACK SABBATH обсуждают возможность воссоединения и записи альбома

17 дек 2010 : 		 Делюкс-издание BLACK SABBATH выйдет в феврале

10 дек 2010 : 		 GEEZER BUTLER: Реюнион BLACK SABBATH с OZZY будет не раньше 2012

8 дек 2010 : 		 "Live At Hammersmith Odeon" BLACK SABBATH выйдет на виниле

30 сен 2010 : 		 Бокс-сет BLACK SABBATH 'The Ozzy Years' выйдет в ноябре

17 сен 2010 : 		 Новые переиздания BLACK SABBATH

16 сен 2010 : 		 Новые переиздания BLACK SABBATH

20 авг 2010 : 		 GEEZER BUTLER из BLACK SABBATH не отказался бы снова сыграть с OZZY.

16 авг 2010 : 		 BILL WARD: "Записать новый альбом с BLACK SABBATH было бы идеально"

20 июл 2010 : 		 OSBOURNE, IOMMI о правах на название BLACK SABBATH

15 июл 2010 : 		 Классические вещи BLACK SABBATH стали колыбельными

12 июл 2010 : 		 Tony Iommi о будущем: "Мы бы хотели продолжить играть, но в каком составе - и кто будет на вокале - я пока не знаю"

22 июн 2010 : 		 Фрагмент из нового DVD BLACK SABBATH

10 июн 2010 : 		 Пятиклассники исполнили песню BLACK SABBATH

28 май 2010 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о басисте SLIPKNOT

18 апр 2010 : 		 Новый DVD-релиз BLACK SABBATH

17 мар 2010 : 		 APOCALYPTICA, PRONG, CAVALERA CONSPIRACY запишут песни для трибьюта BLACK SABBATH

1 мар 2010 : 		 Ozzy Osbourne выиграл первое слушание против Tony Iommi в суде за имя BLACK SABBATH

4 фев 2010 : 		 Переиздания BLACK SABBATH с DIO выйдут в апреле

20 янв 2010 : 		 Мастер-ленты BLACK SABBATH "Master Of Reality" выставлены на продажу

17 ноя 2009 : 		 Японские переиздания BLACK SABBATH выйдут в январе

25 авг 2009 : 		 Переиздание альбомов BLACK SABBATH выйдет в сентябре

16 июл 2009 : 		 Новые делюкс-издания BLACK SABBATH

11 июл 2009 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH о смерти MICHAEL'а JACKSON'а

3 июн 2009 : 		 OZZY OSBOURNE: "Право на название BLACK SABBATH должно принадлежать нам четверым"

24 фев 2009 : 		 Делюкс-издание "Paranoid" BLACK SABBATH выйдет в апреле

5 ноя 2008 : 		 Обувь с символикой BLACK SABBATH

7 авг 2008 : 		 Делюкс издание альбома "Paranoid" BLACK SABBATH

9 май 2008 : 		 Вышла книга из цикла "33 1/3" - "BLACK SABBATH: Master Of Reality"

23 апр 2008 : 		 KnuckleBonz выпустит скульптурные фигуры участников BLACK SABBATH

16 мар 2008 : 		 "The Dio Years" теперь и в MVI формате

29 июл 2007 : 		 Умер бывший менеджер BLACK SABBATH

18 июн 2007 : 		 Записи классических концертов BLACK SABBATH доступны для просмотра

23 мар 2007 : 		 BLACK SABBATH: готова обложка 'Live At Hammersmith Odeon'

4 мар 2007 : 		 Обнародована обложка коллекции BLACK SABBATH ''The Dio Years'

8 дек 2006 : 		 Найдены концертные записи BLACK SABBATH 1978 года

27 ноя 2006 : 		 BLACK SABBATH воскресли!

30 окт 2006 : 		 DIO, IOMMI, BUTLER и WARD снова вместе в новом проекте HEAVEN AND HELL

13 апр 2006 : 		 BLACK SABBATH: Tony Iommi вновь работает с Dio

25 окт 2005 : 		 RONNIE JAMES DIO вновь сотрудничает с TONY IOMMI

17 сен 2002 : 		 Трибьют BLACK SABBATH

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Концертное видео BLACK SABBATH 1970 года

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Редкое концертное видео BLACK SABBATH - исполнение композиции "Paranoid" на фестивале Bilzen Pop, проходившем двадцать первого августа 1970 года в Бельгии, доступно для просмотра ниже.

BLACK SABBATH Perform вЂњParanoidвЂќ Live At Bilzen Pop Festival 1970; Rare Video Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

vavas88
15 апр 2017, 03:32		Истинное воплощение 70х!!!


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