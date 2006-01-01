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Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN Первый из трех роликов, рассказывающих о создании нового концертного релиза RAMMSTEIN "Paris", выходящего девятнадцатого мая, доступен для просмотра ниже.















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