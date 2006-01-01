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*Rammstein*



15 апр 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

8 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

3 апр 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN

24 мар 2017 : 		 Концертный фильм RAMMSTEIN выйдет весной

19 мар 2017 : 		 RAMMSTEIN посетили премьеру документального фильма

20 фев 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN

21 янв 2017 : 		 RAMMSTEIN выпускают новый DVD

7 ноя 2016 : 		 Музыканты RAMMSTEIN джемуют с барабанщиком RED HOT CHILI PEPPERS

12 окт 2016 : 		 Сборник стихов вокалиста RAMMSTEIN будет выпущен на русском языке

31 авг 2016 : 		 RAMMSTEIN работают над новым материалом

19 июн 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

18 июн 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

12 июн 2016 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

4 июн 2016 : 		 RAMMSTEIN открыли летний тур

3 июн 2016 : 		 RAMMSTEIN исполнили новый трек

14 апр 2016 : 		 Гитарист RAMMSTEIN в новой песне Tomoyasu Hotei

11 апр 2016 : 		 RAMMSTEIN подали иск против правительственного учреждения Германии

4 ноя 2015 : 		 Трейлер нового бокс-сета RAMMSTEIN

14 окт 2015 : 		 Виниловый бокс-сет RAMMSTEIN в декабре

7 окт 2015 : 		 RAMMSTEIN вновь в деле!

7 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

25 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

16 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма RAMMSTEIN

26 авг 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

14 авг 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

14 авг 2015 : 		 Новый DVD RAMMSTEIN выйдет в сентябре

5 авг 2015 : 		 Трейлер от RAMMSTEIN

28 июн 2015 : 		 RAMMSTEIN соберутся в сентябре

29 окт 2014 : 		 Гитарист RAMMSTEIN RICHARD Z. KRUSPE: "Рок не мёртв, но он проходит стадию паршивого качества"

27 окт 2014 : 		 RICHARD KRUSPE не получал удовольствия от студийной работы c RAMMSTEIN

22 сен 2014 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «У нас нет планов на новый альбом или тур»

12 сен 2014 : 		 RAMMSTEIN взяли паузу

4 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления RAMMSTEIN

30 июн 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления RAMMSTEIN

18 апр 2013 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

22 мар 2013 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

12 янв 2013 : 		 Выход нового DVD RAMMSTEIN отложен

14 дек 2012 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

7 дек 2012 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

23 ноя 2012 : 		 RAMMSTEIN выпустят сборник клипов и новый сингл

21 сен 2012 : 		 RAMMSTEIN выступят на DOWNLOAD, WACKEN OPEN AIR

21 сен 2012 : 		 RAMMSTEIN - хедлайнер юбилейного фестиваля "Рок над Волгой"

29 авг 2012 : 		 Стрелок-подросток в Балтиморе был "одержим" RAMMSTEIN

23 мар 2012 : 		 RAMMSTEIN выступили с Marilyn'ом Manson'ом на ECHO 2012

17 фев 2012 : 		 APOCALYPTICA присоединилась на сцене к RAMMSTEIN

6 дек 2011 : 		 RAMMSTEIN удостоились «мавзолея» в Берлине

5 дек 2011 : 		 Промо-видео нового сборника RAMMSTEIN

19 ноя 2011 : 		 Рассказ о съемках нового видео RAMMSTEIN

11 ноя 2011 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

7 ноя 2011 : 		 Видео с первого концерта нового тура RAMMSTEIN

7 ноя 2011 : 		 Промо нового видео RAMMSTEIN

29 окт 2011 : 		 Компиляция RAMMSTEIN выйдет в декабре

27 окт 2011 : 		 Новый сингл RAMMSTEIN выйдет в ноябре

26 авг 2011 : 		 DEATHSTARS на разогреве у RAMMSTEIN

17 июн 2011 : 		 Лучшее от RAMMSTEIN

22 май 2011 : 		 RAMMSTEIN в 'Jimmy Kimmel Live!'

8 май 2011 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

21 апр 2011 : 		 RAMMSTEIN получили Golden Gods Awards

20 дек 2010 : 		 RAMMSTEIN планируют выпуск DVD и сборника лучших вещей

12 дек 2010 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

14 окт 2010 : 		 Концерт RAMMSTEIN в Нью-Йорке распродан за 30 минут

23 апр 2010 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

24 фев 2010 : 		 RAMMSTEIN записали «Pussy» для русских

30 янв 2010 : 		 Новый сингл RAMMSTEIN

21 янв 2010 : 		 Очередной концерт RAMMSTEIN будет подвергнут цензуре?

21 дек 2009 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

23 ноя 2009 : 		 Paul Landers (RAMMSTEIN): «У нас настолько дурная репутация в Германии, что хуже где-либо в другом месте она быть уже не может»

17 ноя 2009 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

10 ноя 2009 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN попал в список запрещённых в Германии

29 окт 2009 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN попал в 20 лучших

23 окт 2009 : 		 Закулисные съёмки нового видео RAMMSTEIN

29 сен 2009 : 		 Бокс-сет RAMMSTEIN

29 сен 2009 : 		 Гитарист RAMMSTEIN рассказал о клипе на песню "Pussy"

24 сен 2009 : 		 Бонус-треки к новому альбому RAMMSTEIN

16 сен 2009 : 		 Новый клип RAMMSTEIN "Pussy" в сети

9 сен 2009 : 		 Подробности о новом альбоме RAMMSTEIN

8 сен 2009 : 		 Обложка нового сингла RAMMSTEIN

2 сен 2009 : 		 Первый сингл RAMMSTEIN выйдет в этом месяце

28 авг 2009 : 		 Еще один потрековый разбор нового альбома RAMMSTEIN

20 авг 2009 : 		 Потрековый разбор нового альбома RAMMSTEIN

20 июл 2009 : 		 Новая песня RAMMSTEIN просочилась в сеть

24 апр 2009 : 		 Новости о новом альбоме RAMMSTEIN

19 фев 2009 : 		 RAMMSTEIN начнут микширование в марте

31 дек 2008 : 		 RAMMSTEIN завершили первый этап записи

24 ноя 2008 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет не раньше осени

18 ноя 2008 : 		 RAMMSTEIN в студии

30 ноя 2007 : 		 Гитарист RAMMSTEIN о своем проекте EMIGRATE

18 июл 2007 : 		 Менеджмент RAMMSTEIN опроверг информацию об уходе вокалиста

25 май 2007 : 		 RAMMSTEIN приступили к записи нового альбома

16 мар 2007 : 		 RAMMSTEIN номинированы на German ECHO Award

23 окт 2006 : 		 Подробности о DVD RAMMSTEIN "Völkerball"

17 окт 2006 : 		 RAMMSTEIN выпустят DVD в ноябре

6 сен 2006 : 		 RAMMSTEIN: Новый DVD на подходе

5 фев 2006 : 		 RAMMSTEIN: обложка и трек-лист сингла "Mann Gegen Mann"

29 янв 2006 : 		 RAMMSTEIN: сингл "Mann Gegen Mann" выйдет в марте

16 дек 2005 : 		 RAMMSTEIN: полная версия 'Rosenrot' в сети

15 окт 2005 : 		 RAMMSTEIN готовят клип "Mann Gegen Mann"

6 окт 2005 : 		 RAMMSTEIN: детали о новом альбоме

22 сен 2005 : 		 Новое видео RAMMSTEIN в сети

8 сен 2005 : 		 RAMMSTEIN: новые сэмплы

20 авг 2005 : 		 RAMMSTEIN обьявили название нового альбома

28 июн 2005 : 		 RAMMSTEIN: новые подробности о "Reise, Reise (Vol.2)"

15 июн 2005 : 		 RAMMSTEIN: новый альбом уже в сентябре

3 май 2005 : 		 RAMMSTEIN: японский релиз "Reise, Reise"

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Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

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Первый из трех роликов, рассказывающих о создании нового концертного релиза RAMMSTEIN "Paris", выходящего девятнадцатого мая, доступен для просмотра ниже.

RAMMSTEIN: Making Of 'Paris' Concert DVD And Blu-Ray - Part 1 (Video)



rammsteinparisdvdcover




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Никита_Михалков
15 апр 2017, 15:59		духаст мищ епт)


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