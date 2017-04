сегодня



Бывшие участники ARTILLERY выступят вместе Несколько бывших участников ARTILLERY — включая классического вокалиста Flemming'a Rønsdorf'a — присоединятся к нынешнему составу группы в ходе выступления в рамках церемонии High Voltage Rock Awards, которая пройдет сегодня, 15 апреля, в клубе High Voltage, Copenhagen, Denmark.



Группа номинирована на три награды: Best Danish Metal Release ("Penalty By Perception"), Best Danish Producer (Søren Andersen) и Best Danish Metal Band.



Сет-лист ARTILLERY на сегодняшее выступление:



01. In Defiance of Conformity

02. Legions

03. The Challenge

04. Live By the Scythe

05. The Almighty

06. 10000 Devils

07. Deeds of Darkness

08. Khomaniac

09. Terror Squad



В выступлении примут участие:



Michael Stützer - Guitar

Tobias Neefer - Bass

Rune Gangelhof - Guitar

Michael Bastholm Dahl - Vocals

Anders Gyldenøhr - Drums

+

Josua Madsen - Drums

Carsten Nielsen - Drums

Morten Stützer - Guitar

Søren Adamsen - Vocals

Flemming Rønsdorf - Vocals

Carsten Lohmann - Vocals















