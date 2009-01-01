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PESTILENCE на HAMMERHEART RECORDS PESTILENCE заключили соглашение с лейблом Hammerheart Records, на котором в этом году состоится релиз нового альбома, получившего название "Hadeon". Запись материала стартует в июне. Двухдисковые делюкс-переиздания четырёх классических пластинок группы ожидаются в конце года.



В текущий состав PESTILENCE входят лидер коллектива - вокалист/гитарист Patrick Mameli, лид-гитарист Santiago Dobles (AGHORA) и барабанщик Septimiu Hărşan (DISAVOWED). Два басиста, Tony Choy и Alan Goldstein, которые ранее были заявлены как участники, не смогли прижиться в группе.











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