Новое видео MISS MAY I

"Lost In The Grey", новое видео группы MISS MAY I, доступно для просмотра ниже. Режиссером клипа был Ramon Boutviseth, ранее работавший с ASKING ALEXANDRIA и VEIL OF MAYA. Эта песня взята из альбома "Shadows Inside", выходящего второго июня на SharpTone Records. Сопродюсерами выступили Drew Fulk (MOTIONLESS IN WHITE, EMMURE, CROWN THE EMPIRE) и Nick Sampson (ASKING ALEXANDRIA, BORN OF OSIRIS), а Andrew Wade (A DAY TO REMEMBER, THE WORD ALIVE, NECK DEEP) отвечал за сведение.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).