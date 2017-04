сегодня



Новое видео MISS MAY I "Lost In The Grey", новое видео группы MISS MAY I, доступно для просмотра ниже. Режиссером клипа был Ramon Boutviseth, ранее работавший с ASKING ALEXANDRIA и VEIL OF MAYA. Эта песня взята из альбома "Shadows Inside", выходящего второго июня на SharpTone Records. Сопродюсерами выступили Drew Fulk (MOTIONLESS IN WHITE, EMMURE, CROWN THE EMPIRE) и Nick Sampson (ASKING ALEXANDRIA, BORN OF OSIRIS), а Andrew Wade (A DAY TO REMEMBER, THE WORD ALIVE, NECK DEEP) отвечал за сведение.











+4 -1



просмотров: 416