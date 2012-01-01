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*Miss May I*



15 апр 2017 : 		 Новое видео MISS MAY I

25 май 2016 : 		 Под песню MISS MAY I готовят бургер

3 янв 2016 : 		 Участники MISS MAY I отвечают на "экстремальные вопросы"

17 ноя 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

1 авг 2015 : 		 Новый альбом MISS MAY I доступен для прослушивания

30 июл 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

8 июл 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

18 июн 2015 : 		 Новая песня MISS MAY I

16 июн 2015 : 		 Новый альбом MISS MAY I выйдет в августе

23 янв 2015 : 		 Новое видео MISS MAY I

13 авг 2014 : 		 Видео с текстом от MISS MAY I

6 май 2014 : 		 MISS MAY I шокированы случившимся на концерте

5 май 2014 : 		 Фанат погиб на концерте MISS MAY I

19 апр 2014 : 		 Видео с текстом от MISS MAY I

2 апр 2014 : 		 Новое видео MISS MAY I

27 фев 2014 : 		 Новое видео MISS MAY I

26 фев 2014 : 		 Новый альбом MISS MAY I выйдет в апреле

3 авг 2013 : 		 MISS MAY I начнут запись в августе

18 окт 2012 : 		 Новое видео MISS MAY I

27 авг 2012 : 		 Видео с текстом от MISS MAY I

31 май 2012 : 		 Новое видео MISS MAY I

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Новое видео MISS MAY I

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"Lost In The Grey", новое видео группы MISS MAY I, доступно для просмотра ниже. Режиссером клипа был Ramon Boutviseth, ранее работавший с ASKING ALEXANDRIA и VEIL OF MAYA. Эта песня взята из альбома "Shadows Inside", выходящего второго июня на SharpTone Records. Сопродюсерами выступили Drew Fulk (MOTIONLESS IN WHITE, EMMURE, CROWN THE EMPIRE) и Nick Sampson (ASKING ALEXANDRIA, BORN OF OSIRIS), а Andrew Wade (A DAY TO REMEMBER, THE WORD ALIVE, NECK DEEP) отвечал за сведение.

MISS MAY I To Release 'Shadows Inside' Album In June; 'Lost In The Grey' Video Available

missmayishadowscd




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