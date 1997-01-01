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Гитарист HELLYEAH уже работает над новым материалом Гитарист HELLYEAH Tom Maxwell в недавнем интервью Metalshop TV сообщил, что уже приступил к работе над новым альбомом:



«О да, всё в процессе. Я уже размышляю о новой записи и начал сочинять. Но пока рано о чем-то говорить. Я просто становлюсь диким, когда дело доходит до сочинения. Я не могу просто... Ну, то есть, я могу сесть и, быть может, сочинять по песне за день, но это вовсе не значит, что будет что-то хорошее. И я и правда должен... Моя голова должна быть в нужном состоянии. Я должен хотеть сочинять. Это практически случай, когда гитара взывает к тебе. И пока я не слышу этого зова, время не пришло».



По словам Tom'a, в работе над новым альбомом коллектив вновь будет сотрудничать с продюсером Kevin'ом Churko.











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