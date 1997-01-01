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*Kix*



16 апр 2017 : 		 Гитарист KIX отправлен на лечение

27 мар 2017 : 		 Гитарист KIX найден в «странном состоянии»

20 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD KIX

9 сен 2016 : 		 Концертный релиз KIX выйдет осенью

24 дек 2015 : 		 Гитарист KIX прошёл курс лечения

10 авг 2014 : 		 Новый альбом KIX доступен для прослушивания

27 июн 2014 : 		 Видео с текстом от KIX

19 июн 2014 : 		 Новый альбом KIX выйдет в августе

18 апр 2014 : 		 KIX на LOUD & PROUD RECORDS

3 июн 2013 : 		 KIX ведут подготовительные работы

8 авг 2012 : 		 KIX на FRONTIERS RECORDS

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Гитарист KIX отправлен на лечение

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Гитарист KIX Ronnie Younkins вновь проходит курсы лечения от алкогольной зависимости — об этом сообщили участники команды:

«Спасибо всем за ваше беспокойство относительно нашего дорого друга Ronnie. Мы всеми помыслами с ним и его семьей, и желаем только лучшего в процессе восстановления.

Насколько мы все знаем, процедура восстановления не самая простая, однако, с поддержкой семьи, друзей и поклонников это сложное время становится проще. Сейчас он отправлен на восстановление и находится в хороших руках. Brian Forsythe вновь заменит его на сцене до момента возвращения, которые мы все с нетерпением ждем!»



KIX Guitarist RONNIE YOUNKINS Headed Back To Rehab



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