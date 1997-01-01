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Гитарист KIX отправлен на лечение Гитарист KIX Ronnie Younkins вновь проходит курсы лечения от алкогольной зависимости — об этом сообщили участники команды:



«Спасибо всем за ваше беспокойство относительно нашего дорого друга Ronnie. Мы всеми помыслами с ним и его семьей, и желаем только лучшего в процессе восстановления.



Насколько мы все знаем, процедура восстановления не самая простая, однако, с поддержкой семьи, друзей и поклонников это сложное время становится проще. Сейчас он отправлен на восстановление и находится в хороших руках. Brian Forsythe вновь заменит его на сцене до момента возвращения, которые мы все с нетерпением ждем!»











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