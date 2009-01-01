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MEGADETH выпустили собственную видеоигру MEGADETH выпустили собственную видеоигру под названием “Megadeth Invasion” - чтобы поиграть в неё и получить шанс выиграть ценные призы от группы (в том числе специальный Dystopia Prize Pack, включающий подписную гитару KIKOSP2 Ibanez) необходимо быть членом официального фан-клуба Cyber Army и пройти по этой ссылке.









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